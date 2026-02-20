Mientras Marcelo Gallardo termina de evaluar si podrá o no contar con el regreso de Franco Armani para la visita a Vélez del próximo domingo en Liniers, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, en River se confirmó la lesión de otro de sus arqueros: Ezequiel Centurión.

El jugador ya había regresado con una lesión de su préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza, por lo que en ausencia también del ex arquero de la Selección Argentina el DT consolidó a Santiago Beltrán, quien de momento atajó en todos los partidos oficiales que disputó El Millonario en el año.

Una vez que estuvo recuperado, Centurión sumó partidos en Reserva para ganar ritmo pero quedó relegado como suplente del juvenil, por lo que evaluó la posibilidad de volver a marcharse. Aunque se resolvió su continuidad al menos hasta mediados de año, este viernes se dio cuenta de que sufrió una lesión muscular en el pectíneo izquierdo que volverá a postergarlo, al menos durante las tres semanas que se estima durará su recuperación.

Para que la noticia sea menos grave de lo que pudo ser, Franco Armani ya cuenta con el alta médica y muy probablemente será parte de la convocatoria para jugar en el Estadio José Amalfitani. De la evaluación que haga el DT en los próximos dos días, dependerá también que tenga la chance de ser titular.

Driussi también prepara la vuelta

Otro jugador que podría recuperar Gallardo para enfrentar a Vélez este domingo desde las 19.15 en Liniers es Sebastián Driussi, ausente desde la lesión muscular que sufrió enfrentando a Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Junto a él, también estará en condiciones de reaparecer Marcos Acuña, que quedó marginado del duelo de Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar en San Juan por haber tenido que quedarse en Buenos Aires para recuperarse de un cuadro febril.

Data clave