River se mueve fuerte en el mercado de pases y va a la carga por Santino Andino

El pasado sábado, River regresó a los trabajos bajo las órdenes de Marceo Gallardo. El plantel se reencontró en el predio de Ezeiza y hubo una cara nueva: Fausto Vera. Ese mismo día, en horas de la tarde se cerró la incorporación del segundo refuerzo, se trata de Aníbal Moreno, pero las negociaciones continúan y este domingo se avanzó en la compra del 50% del pase de Jhohan Romaña y también se trabaja para cerrar a Santino Andino, volante creativo que viene de descender con Godoy Cruz.

En los últimos días, River sufrió algunas negativas en sus negociaciones por volantes ofensivos. Echeverri continuará su carrera en Europa tras rescindir su contrato con Bayer Leverkusen, Benfica no quiso negociar por Gianluca Prestianni y en Núñez decidieron ir por un futbolista que es del interés de Gallardo desde hace tiempo: Santino Andino.

Si bien Godoy Cruz descendió a la Primera Nacional luego de tener un 2025 para el olvido, Santino Andino fue el mejor futbolista del conjunto mendocino. A sus 20 años demostró su fútbol, pero también su personalidad y eso despertó el interés de varios de los clubes más importantes del país.

River decidió ir a la carga por él y ya negocian con Godoy Cruz. La cotización de mercado es de 5 millones de dólares por el 100% de su pase, según informa el sitio especializado Transfermarkt. La intención del futbolista es que se concrete el pase y hará lo posible para que eso suceda, por lo que hay buenas expectativas en Núñez.

Santino Andino marca a Ángel Di María. (Foto: Getty).

El mercado de pases de River

River ya cerró a su primera incorporación: Fausto Vera, quien llegó a préstamo por un año con opción de compra. Por otro lado, el pasado sábado cerró de palabra la llegada de Aníbal Moreno, quien arribará a cambio de 7 millones de dólares. Se trabaja en la incorporación de Jhohan Romaña y también de Santino Andino, con la intención de concretar ambos pases antes del cierre del próximo fin de semana. Por otro lado, hay que ver qué sucede con Santiago Ascacibar, quien interesa y podría llegar.

