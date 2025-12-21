Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River se mueve fuerte en el mercado de pases y va a la carga por Santino Andino

El Millonario cerró a Fausto Vera, Aníbal Moreno, quiere a Jhohan Romaña y ahora va en búsqueda del volante creativo.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Santino Andino podría llegar a River
© GettySantino Andino podría llegar a River

El pasado sábado, River regresó a los trabajos bajo las órdenes de Marceo Gallardo. El plantel se reencontró en el predio de Ezeiza y hubo una cara nueva: Fausto Vera. Ese mismo día, en horas de la tarde se cerró la incorporación del segundo refuerzo, se trata de Aníbal Moreno, pero las negociaciones continúan y este domingo se avanzó en la compra del 50% del pase de Jhohan Romaña y también se trabaja para cerrar a Santino Andino, volante creativo que viene de descender con Godoy Cruz.

En los últimos días, River sufrió algunas negativas en sus negociaciones por volantes ofensivos. Echeverri continuará su carrera en Europa tras rescindir su contrato con Bayer Leverkusen, Benfica no quiso negociar por Gianluca Prestianni y en Núñez decidieron ir por un futbolista que es del interés de Gallardo desde hace tiempo: Santino Andino.

Si bien Godoy Cruz descendió a la Primera Nacional luego de tener un 2025 para el olvido, Santino Andino fue el mejor futbolista del conjunto mendocino. A sus 20 años demostró su fútbol, pero también su personalidad y eso despertó el interés de varios de los clubes más importantes del país.

River decidió ir a la carga por él y ya negocian con Godoy Cruz. La cotización de mercado es de 5 millones de dólares por el 100% de su pase, según informa el sitio especializado Transfermarkt. La intención del futbolista es que se concrete el pase y hará lo posible para que eso suceda, por lo que hay buenas expectativas en Núñez.

Santino Andino marca a Ángel Di María. (Foto: Getty).

Santino Andino marca a Ángel Di María. (Foto: Getty).

El mercado de pases de River

River ya cerró a su primera incorporación: Fausto Vera, quien llegó a préstamo por un año con opción de compra. Por otro lado, el pasado sábado cerró de palabra la llegada de Aníbal Moreno, quien arribará a cambio de 7 millones de dólares. Se trabaja en la incorporación de Jhohan Romaña y también de Santino Andino, con la intención de concretar ambos pases antes del cierre del próximo fin de semana. Por otro lado, hay que ver qué sucede con Santiago Ascacibar, quien interesa y podría llegar.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo sumó a Fausto Vera y Aníbal Moreno como nuevos refuerzos de River.
  • River negocia la compra del 50% del pase del defensor colombiano Jhohan Romaña.
  • El club busca fichar a Santino Andino, tasado en 5 millones de dólares por Transfermarkt.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
Gallardo sigue de cerca a Andino, pero no es la prioridad para el 2026
River Plate

Gallardo sigue de cerca a Andino, pero no es la prioridad para el 2026

Qué hay de cierto sobre la posibilidad de que Santino Andino llegue a River
River Plate

Qué hay de cierto sobre la posibilidad de que Santino Andino llegue a River

Facundo Mura puede irse de Racing a River
River Plate

Facundo Mura puede irse de Racing a River

La promesa de Franco Colapinto para el día que suba a su primer podio
Boca Juniors

La promesa de Franco Colapinto para el día que suba a su primer podio

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo