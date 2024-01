Su salida terminó generando más repercusiones que su paso por River. Llegó pedido por Martín Demichelis y, aunque tarde, se sumó al equipo para aportarle gol. Sin embargo, Salomón Rondón decidió irse, aunque tenía contrato hasta diciembre del 2025 y tras llegar a su nuevo club en México, las declaraciones volvieron a generar malestar especialmente en los hinchas.

“Muy contento en Pachuca, era algo que necesitaba, había pasado tiempos difíciles y hoy el fútbol me da revancha y sigo con la ilusión de un joven de quince años”, dijo tras anotar su primer gol en tierras Aztecas. En River no cayeron nada bien esas declaraciones.

Quién salió a respaldarlo fue Fernando Batista, su entrenador en la selección de Venezuela, quien afirmó haber hablado con Rondón luego de su salida e intentó poner blanco sobre negro respecto a las declaraciones del jugador luego de debutar en el Pachuca.

“Hablé con Salo, hablo siempre con los muchachos de selección. Más cuando están en una situación así. Estaba muy tranquilo, muy contento por el club que había elegido, la liga que había elegido… El lo dijo, y lo hemos hablado, no estaba incómodo en un club como es River, es imposible estar incómodo en un club de la categoría de River. Sí andaba con algunos temas personales, familiares”, comenzó explicando el DT en DSports Radio.

“El jugador es un ser humano, el fin de semana se pone la camiseta y juega. Pero cuando vos tenés algunos problemas que no estás cómodo familiarmente, y si no estás bien, tus hijos, tu familia, eso está dentro del jugador de fútbol. No es una computadora que se olvida de su familia. Y eso le ha pasado a Salo en Argentina. El nunca dijo que no estaba cómodo, creo yo, lo que dio a entender, simplemente que escuchó a la familia y tomó una decisión y por eso se fue, sólo por eso”, analizó el entrenador argentino.

Batista intentó explicar las razones de la salida intempestiva del venezolano, que pidió salir del club antes del partido ante Rosario Central por el Trofeo de Campeones y por esa razón Demichelis ni siquiera lo llevó al banco. La familia del jugador no logró adaptarse al país, tuvo algunas cuestiones burocráticas que lo incomodaron y finalmente prefirió irse a México.

El Bocha también analizó cómo fue el año de Rondón, luego de su salida en octubre del 2022 del Everton inglés y de su llegada a River a fines de enero del 2023. “Creo que fue de menor a mayor, llegó a un club al que se tenía que adaptar, aunque venía de la Premier, el fútbol argentino no es fácil, no tenés espacios, es mañoso, y él lo sabía”, explicó.

También intentó dilucidar las razones por las que no logró afianzarse: “Lo hablamos. Creo que fue de menor a mayor, fue agarrando mejor estado físico. Se fue acomodando a sus compañeros. River constantemente está jugando en ataque y Salo necesita a veces un poco más de espacio, los rivales a River se le achican mucho y a él le costaba eso, pero en los últimos partidos ha tenido rendimientos buenos, otros regulares, pero fue muy corto para evaluarlo. Pero en definitiva, habrá sacado provecho de estar en un club como River en estos meses”, agregó.

Para el DT lo más importante es que el delantero pueda tener continuidad en una buena liga y por eso lo deja tranquilo su llegada al Pachuca mexicano. “Hablando de Salo creo que ha ido a una liga competitiva, con muy buenos jugadores. Salo es súper profesional y va a estar a la altura de lo que es él. Lamentablemente su paso por Argentina no fue como hubiese querido él, pero sé que hoy está en un gran club y a mí lo que más me interesa es que estén activos, que estén jugando para recibirlos en esos 12 días que tenes para los partidos”.

Así está Venezuela en las Eliminatorias

Con Batista como DT, Venezuela finalizó el 2023 en la cuarta ubicación de la tabla de posiciones de las Eliminatorias para el próximo Mundial. Teniendo en cuenta que se clasificarán seis equipos (más uno que irá al repechaje) y tras los buenos resultados (empate con Brasil de visitante y las victorias ante Chile y Paraguay) la ilusión por jugar su primer Copa del Mundo en 2026 está intacta.

Antes del reinicio de las Eliminatorias, la Vinotinto jugará la Copa América, en la que compartirá el grupo B con México, Ecuador y Jamaica. Contra Argentina recién se cruzará el octubre de este año, cuando se retomen las fechas para la clasificación mundialista.