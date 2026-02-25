Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Tras el fuerte cruce que tuvo con Marcelo Gallardo, Andrés Merlos habló de su salida de River

Pese a que ya pasó mucho tiempo de su discusión con el Muñeco, reveló detalles de aquella noche en La Paternal.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Andrés Merlos, árbitro del fútbol argentino.
© Getty ImagesAndrés Merlos, árbitro del fútbol argentino.

El anuncio que hizo Marcelo Gallardo, donde confirmó que se marchará de River, sacudió al mundo entero. No solo repercutió en Argentina, sino que en también fue uno de los temas deportivos en Europa. Pero más allá de la información que recopilaron los medios de diferentes países, a lo largo y a lo ancho del país se conocieron diferentes frases de protagonistas cercanos y no tanto al Muñeco.

Así como a más de un entrenador de la Liga Profesional de Fútbol le preguntaron por la decisión que tomó el DT más ganador de la historia de River, a quien también le consultaron fue al árbitro Andrés Merlos, quien, hasta el momento, fue el último colegiado con el que tuvo un altercado y el que lo terminó expulsando del campo de juego.

Con Marcelo tuve una relación más buena que mala, no tengo nada que decir. Él es uno de los mejores DT de Sudamérica, lo demostró con todo el trabajo que ha hecho”, enfatizó en primer lugar por medio de una entrevista que le brindó al programa Cómo Te Va, que se emite por DSports Radio.

Luego, el referee mendocino de 44 años amplió su concepto y recordó el fuertísimo cruce que tuvieron en La Paternal, donde el Millo cayó ante Argentinos Juniors: “Por dentro mío quería evitar la expulsión, lo que uno menos quiere es eso; sobre todo por el momento que estaba pasando“, indicó. Y completó: “Pero bueno, yo tengo que hacer mi trabajo y actuar bajo el reglamento“.

Tweet placeholder

El informe luego de que Andrés Merlos expulsó a Marcelo Gallardo

El informe redactado por el juez principal detalla con precisión los hechos ocurridos a los 35 minutos del primer tiempo, cuando el Muñeco explotó contra el desempeño del referí y optó por aplaudirlo de forma irónica, gesto que la autoridad no dejó pasar y lo llevó a mostrarle la tarjeta roja.

Publicidad
Con bajas sensibles y algunas sorpresas, la última lista de convocados de Marcelo Gallardo en River

ver también

Con bajas sensibles y algunas sorpresas, la última lista de convocados de Marcelo Gallardo en River

Hernán Crespo rompió el silencio y definió como un “elogio” que River lo piense para reemplazar a Gallardo

ver también

Hernán Crespo rompió el silencio y definió como un “elogio” que River lo piense para reemplazar a Gallardo

Tras el partido, Merlos redactó que la expulsión a Gallardo se dio por “una conducta inadecuada” en el banco y subrayó que el DT “utilizó palabras y acciones para cuestionar las decisiones arbitrales“, según reveló El Gráfico. Sin embargo, el punto que más resalta el documento es la “ironía contra la autoridad“, puntualizando que el entrenador aplaudió de forma reiterada luego de una sanción, un sarcasmo que el colegiado no estuvo dispuesto a dejar pasar.

¿Qué le dijo Gallardo a Merlos?

Según pudo saber en exclusiva Bolavip, Marcelo Gallardo esperó a Andrés Merlos para dialogar en zona de vestuarios, pero no encontró respuestas. La situación fue tena y el Muñeco lanzó: “Sabés que sos un pésimo árbitro. Y además de pésimo árbitro sos una mala persona”. Lógicamente, en esta situación intervino personal de seguridad que resguarda la integridad de los árbitros.

Merlos no se quedó atrás y le respondió irónicamente: “No voy a poder dormir”, a lo que Gallardo le retrucó: “Claro, si sos un mal árbitro y también mala persona”. Testigos que estuvieron en la zona de vestuarios le contaron a Bolavip, que el árbitro le habría exclamado al Muñeco: “Mala persona sos vos que hiciste echar a Demichelis”.

Publicidad

Después de eso, el entrenador del Millonario habría invitado a pelear a Merlos, quien habría aceptado la propuesta, pero lógicamente no pasó a mayores porque había personal de seguridad. Aparentemente, de la boca de Gallardo habría salido: “Te voy a cagar trompadas”.

DATOS CLAVES

  • El árbitro Andrés Merlos fue, por ahora, el último colegiado en expulsar a Marcelo Gallardo.
  • El juez mendocino de 44 años brindó una entrevista al programa radial DSports Radio.
  • El altercado entre el árbitro y el entrenador ocurrió durante un partido ante Argentinos Juniors.
Julián Mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

jpasman
Toti Pasman

Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

Lee también
Guillermo repudió la salida de Gallardo de River: "No la comparto"
Fútbol Argentino

Guillermo repudió la salida de Gallardo de River: "No la comparto"

Con la mirada en Banfield, la última lista de convocados de Gallardo en River
River Plate

Con la mirada en Banfield, la última lista de convocados de Gallardo en River

Se perfila la última formación de Gallardo como DT de River
River Plate

Se perfila la última formación de Gallardo como DT de River

Pronósticos Flamengo vs Lanús: el Granate va por el Maracanazo en la Recopa Sudamericana
Apuestas

Pronósticos Flamengo vs Lanús: el Granate va por el Maracanazo en la Recopa Sudamericana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo