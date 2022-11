La Selección Argentina cayó en el debut de la Copa del Mundo ante Arabia Saudita y el shock fue a nivel mundial, ya que las reacciones desde México, próximo rival de la Scaloneta, como de Brasil no tardaron en llegar y retumbaron con fuerza en las últimas horas. Puertas adentro del seleccionado tratan de dejar atrás el cimbronazo y en el primer entrenamiento ya pensando en el duelo ante el Tri, Lionel Scaloni evalúa hacer variantes en el XI inicial. Enterate de todo acá.

Los polémicos 'likes' de Dybala tras la derrota de Argentina: ¿Lo hackearon?

Las redes sociales siempre fueron un arma de doble filo y la parte negativa siempre aparece en las derrotas. En equipos importantes como lo es la Selección Argentina, casi siempre es mejor no usarlas antes que cometer un error que tenga mucha repercusión. Por eso, lo de Paulo Dybala le llamó la atención a más de uno.

Desde que terminó el partido con Arabia Saudita, los pocos mensajes que se vieron en las redes fueron de optimismo. Sin embargo, la Joya eligió otro camino y decidió darle "me gusta" a algunos tuits polémicos, que incluían críticas para Scaloni por no haberle dado minutos.

"Argentina no puede llegar lejos sin este hombre", decía uno de los tuits "likeados" por el ex-Instituto. "Sin minutos para Dybala. Es una vergüenza para Argentina perder con Arabia Saudita. Esto es una vergüenza para Scaloni", decía otro. "El extraño caso de Dybala: increíblemente no juega", cuestiona otro usuario. Además, había imágenes de la bandera de Argentina llorando, frases de Mourinho y más.

Pasaron algunas horas y esos "likes" desaparecieron de la cuenta oficial del jugador de la Roma. Algunos piensan que pudo haberse tratado de un hackeo, aunque el jugador decidió no aclarar nada sobre el tema. Rarísimo... Mirá.

El hit de Brasil para burlarse de Argentina en Qatar 2022

Argentina y Brasil son protagonistas en una de las rivalidades más fuertes del Mundo. Cada choque entre ambos es motivo de atención en el planeta entero y por ello, aunque sus caminos en la Copa del Mundo recién podrían juntarse en semifinales, ambos ya se dedican sus hits mundialistas.

Con la llegada de los de Scaloni, Qatar se tiñó de celeste y blanco al ritmo de "...Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazucas la volvió a ganar papá..." y la respuesta no tardó en llegar desde la vereda de enfrente.

A horas de su debut mundialista frente a Serbia, los brasileños se pasean por Qatar y aprovechan para cantarle a su eterno rival el nuevo hit. Al ritmo de la canción que popularizó La Casa de Papel, la Verdeamarela aprovecha para apuntar a Lionel Messi y compañía tras la dura derrota en el Maracaná por la Copa América.

¿Qué dice el nuevo hit de Brasil? Según cantan sus fanáticos en las calles de Doha, "Messi chau, Messi Chau, Messi chau, chau, chau. Argentina está llorando porque esta Copa vamos a ganar... Di María y Mascherano y Messi chau, Messi chau, Messi chau, chau, chau. Argentina está llorando porque esta Copa vamos a ganar". ¡Y bueno, un poco de folclore!

¿Funes Mori titular contra Argentina?

Tras plantear en el debut una delantera compuesta por Alexis Vega, Hirving Lozano de extremos y Henry Martín como única referencia de área, el DT ex Barcelona y Newell´s planea utilizar un 9 de referencia para enfrentar a la Albiceleste y Funes Mori es la opción más factible. Aunque no es la única...

Mientras argentinos y mexicanos se dedican canciones en las calles de Doha, se cargan por las redes sociales y calientan el match, el técnico de La Tri evalúa cambiar a Henry Martin, el centrodelantero del América de México que no tuvo un buen arranque de Copa del Mundo.

Si bien Rogelio pica en punta según varios medios mexicanos, el Tata también tiene en consideración a Raúl Jiménez, el goleador del Wolverhampton. Lo definirá en las próximas horas y Lionel Scaloni toma nota. Ojo, en la previa de Qatar aseguró que "gritará un gol vs. Argentina" si le toca convertir.

Esto tiene que pasar para que la Selección Argentina quede eliminada del Mundial

Para sorpresa de propios y extraños, Argentina perdió contra Arabia Saudita 2 a 1 en su debut mundialista, algo que pasó por última vez en 1990, y quedó en el último puesto del Grupo C tras la primera fecha.

Con el empate de Polonia y México 0 a 0, la Selección sigue dependiendo de sí mismo, y hasta hay posibilidades de que el equipo de Lionel Scaloni se clasifique primero de grupo, aunque con el mal juego que mostró la Selección, los argentinos imaginan hasta el peor panorama. Si bien hasta sin ganar un solo partido Argentina puede pasar de ronda, estos son las combinaciones que pueden dejar afuera en primera ronda al equipo de Scaloni:

- Si saca 4 puntos (triunfo ante México y empate con Polonia), podrá quedar afuera si Polonia saca 4 puntos (quedando con 5) y Arabia le gana a México (llegaría a 6).

- En caso de empatar con México y ganarle a Polonia (llegando a 4 puntos), puede quedar afuera si Arabia le gana a Polonia (llega a 6) y México le gana a Arabia (llega a 5).

- En caso de sacar 3 puntos (triunfo ante México y derrota ante Polonia), quedará afuera si Arabia y Polonia empatan entre sí, ya que Arabia quedaría con 4 puntos y Polonia tras vencer a Argentina llegaría a 5.

-Si pierde el sábado ante México, y Arabia empata con Polonia, quedará automáticamente eliminada, debido a que Arabia y México llegarán a los 4 puntos.

- Si saca 2 puntos, quedará afuera si México y Polonia vencen a Arabia (llegan a 5 los 2) o si Arabia vence a uno y pierde con otro (quedaría Arabia con 6 y el otro equipo con 5).

- Sacando un punto, queda afuera si México y Polonia sacan no pierden ninguno de sus partidos.

Cambios en el XI titular: ¿Cómo puede formar Argentina vs México?

Tras el paso en falso ante Arabia Saudita en el debut mundialista, el entrenador argentino tiene en mente meter mano en el equipo, teniendo en cuenta a los jugadores que no terminaron bien el partido por falta de ritmo futbolístico, como Leandro Paredes, Papu Gómez o Cuti Romero.

Pensando en la defensa, Scaloni seguirá de cerca a Cristian Romero, quien evidenció la falta de ritmo por las lesiones del último tiempo en Tottenham.

Según informa Gastón Edul el reemplazante sería Lisandro Martínez, jugador pedido por el público argentino, repitiendo el cambio frente a Arabia. En caso de ingresar el defensor del Manchester United, haría dupla central con Nicolás Otamendi, quien pasaría a jugar por derecha.

Según informa el periodista de TyC Sports, este no sería el único cambio que piensa Scaloni, ya que podría haber hasta un cambio táctico: "La táctica se cambiará a 4-3-3. Al menos uno de Molina y Tagliafico no arrancará. Lisandro tiene posibilidades de comenzar y los candidatos para reemplazar a Papu son Enzo Fernández y Mac Allister. Se espera que el ataque de Messi-Lautaro-Di María se mantenga igual".

Estos cambios se irán confirmado o descartando a medida que avancen los entrenamientos. El jueves habrá un ensayo a puertas cerradas y el viernes volverán a abrir para la prensa después de la conferencia del entrenador, que hará hincapié en estos días al aspecto futbolístico y también al anímico del plantel.

Desde Brasil fueron contundentes sobre la derrota de Argentina ante Arabia

Ya pasaron más de 24 horas desde la derrota inaugural en Qatar 2022 de la Selección Argentina ante Arabia Saudita y todavía el cimbronazo se siente con fuerza, aunque en paralelo también ya se piensa en lo que será el partido contra México del próximo sábado en donde la Albiceleste tendrá que ganar para seguir en la lucha por la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Y por más que este 2 a 1 en contra de la Selección dirigida por Lionel Scaloni fue un batacazo en el Mundial de Qatar, este miércoles se dio un segundo resultado inesperado cuando Japón dio vuelta el resultado y venció a Alemania por la misma cifra que Arabia lo hizo con Argentina el pasado martes.

Este tipo de resultados sirve para que seleccionados que aún no hayan debutado estén al tanto de equipos por debajo del radar como pueden ser justamente los nipones y los saudíes, y sobre esto justamente se refirió Tité, el entrenador de Brasil a un día del debut de su conjunto en Qatar 2022.

El DT del Scratch habló en la conferencia de prensa protocolar que funciona como previa de cada partido del Mundial y allí dedicó unas palabras para lo que le sucedió al seleccionado campeón de América: "Sirve como análisis, como reflexión. No hay grandeza ni facilidades mayores o menores. Tal vez ese sea el gran aspecto, no hay rótulos o etiquetas. Cada país tiene su orgullo para dar lo mejor. Los juegos tienen un componente emocional muy fuerte, el debut aún más por la expectativa que genera, es humano. Puede que eso interfiera en las expectativas de lo que suceda en el juego".

La advertencia de Ochoa a Messi antes del Argentina-México

El "Memo", con 5 Mundiales al hombro (dos de ellos sin disputar partidos) y 37 años es el referente máximo del plantel de Gerardo Martino e incluso es el portador de la cinta de capitán. En el debut del Tri en Qatar 2022, Ochoa salvó el arco propio no solo con el penal atajado, sino que fue la gran figura del encuentro con varios guantazos claves ante los ataques polacos.

Antes de enfrentarse con Argentina, el arquero que defiende los colores del América además de la Selección de México habló al respecto en una entrevista hecha mediante Instagram y fue bien clarito: "Messi tiene esa magia, puede no hacer nada y de un minuto a otro resolver y anotarte un gol. Va a ser un reto bonito y difícil. Estamos listos para competir y para dar la cara. A Arabia, no hay que menospreciarlos, llenarán estadios y serán locales".

Además de seguir con el análisis, Memo fue contundente con una advertencia para Messi y para la Selección Argentina en sí: “No me gusta a mí el, ‘oye, no quiero jugar contra tal porque es muy difícil’ o el, ‘quiero evitar a esta selección porque es muy complicada. No, yo creo que, al contrario, yo quiero jugar contra ellos en un Mundial. Quiero hacer un buen partido contra ellos. Queremos ganarles".

Por último, fue sincero al cerrar, en donde también dejó un elogio para Leo a días del cruce entre ambas selecciones: "Que va a ser muy complicado, pues sí, va a ser, pero qué mejor escenario que un Mundial contra uno de los mejores futbolistas de la historia en el mundo, Messi, si no es que el mejor".

