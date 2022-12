A exactamente 10 días de la obtención de la Copa del Mundo, en la Selección Argentina han trascendido fuertes noticias de lo que sucedió en Qatar 2022, así como también novedades de cara al futuro. Enterate de todo acá.

Tini confesó como estaba físicamente De Paul para jugar ante Países Bajos: "Me llamó llorando"

A lo largo del Mundial de Qatar 2022 la Selección Argentina pasó por diferentes estados; desde la tristeza por caer ante Arabia hasta el éxito logrado pasaron muchas cosas entre las que se puede encontrar el quiebre entre el plantel y la prensa en el duelo de cuartos de final con Países Bajos.

Con varios rumores que hablaban de una lesión que dejaría a Rodrigo De Paul sin chances de jugar el partido, Lionel Scaloni salió a dar la conferencia de prensa totalmente enojado y hasta acusando a los periodistas de "jugar para Países Bajos" por dar la información tan rápido.

Sin embargo, ya con el título bajo el brazo, quien salió a aclarar la situación y a confirmar la información de la prensa fue Tini Stoessel, actriz y cantante que mantiene una relación con De Paul: "me manda un mensaje de 'creo que me lesioné' y me llama que no podía hablar", soltó palabras después de contar que el volante la llamó "llorando" por el momento.

Totalmente conmovida por lo que sucedió después; De Paul jugó 66 minutos a un ritmo muy alto, la cantante comentó que durante la charla Rodrigo repitió varias veces la pregunta que mantenía en duda a todo el país: "¿Juego o no Juego?", le consultaba a quien después le agradeció por el apoyo.

De esta manera, se termina de confirmar los problemas físicos que sufrió Rodrigo De Paul durante una copa en la que fue un pilar para el equipo argentino. Incluso, tras aquella actuación, Tini confesó para la plataforma Star+ que "no podía parar de llorar" por el esfuerzo del jugador albiceleste.

¿Cuándo vuelve la Selección? El plan de la AFA para que el equipo festeje con su gente

Con una movilización histórica en la que se calcula que hubo 5 millones de personas esperando a la Selección Argentina, la caravana en la que todos querían ver a sus héroes no cumplió con su cometido final y por eso ya se barajan algunas alternativas para que todos puedan disfrutar a los campeones del mundo.

Teniendo en cuenta que los jugadores ya deben volver a sus equipos y no hay tiempo para organizar nuevos eventos, Claudio Tapia espera la vuelta de Lionel Scaloni a la Argentina para ultimar los detalles de lo que sería el regreso de los campeones cerca de marzo del 2023.

A la espera de la confirmación de FIFA sobre cuando comenzarán las Eliminatorias para el Mundial donde Argentina defenderá el título, en la AFA esperan que las mismas comiencen en el segundo semestre del año para aprovechar la ventana de marzo y organizar dos amistosos dentro del país.

Con un partido que sería en el Estadio Monumental y otro en alguna cancha del interior del país, el plan de Tapia es que la Selección juegue su próximo partido en el país para que se viva una verdadera fiesta dentro de los estadios designados con la gente y los jugadores.

La Selección jugará al menos un partido en Argentina durante marzo; igualmente, según las declaraciones de Tapia en la Casa de Gobierno de San Juan, podría confirmarse que en marzo la Selección jugará al menos un partido en la Argentina ya que, si no se dan los amistosos, tendrá que jugar la primera o segunda fecha de las Eliminatorias.

Pep Guardiola elogió a Julián Álvarez comparándolo con Messi

Tras el Mundial de Qatar, el Manchester City volvió a jugar por la Premier League, venciendo como visitante al Leeds por 3 a 1, con un doblete de Erling Halaand, llegando al segundo puesto del torneo, quedando a 5 puntos del puntero, el Arsenal.

Luego del triunfo de su equipo, Pep Guardiola habló sobre Julián Álvarez, a quien dirige desde hace 6 meses y comparó su situación con la de Lionel Messi, a quien entrenó por 4 temporadas, sacando una de sus mejores versiones.

"Lo de Julián Álvarez es como la situación de Messi, tuvo que ganar el Mundial para que le den el crédito que se merece. Pero gracias a Argentina vuelve como un mejor jugador y eso es buenísimo para nosotros”, fueron las palabras del español.

Esta no es la primera vez que el entrenador elogia a la Araña, ya que cada vez que habla de él resalta sus condiciones. Además, el mismo Álvarez confesó que en una charla de vestuario en el club inglés lo catalogó como el jugador que tenía más chances de ganar el Mundial, algo que terminó sucediendo.

La propuesta impulsada por Julio Grondona que continuará Claudio Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino, gracias a la consagración del equipo comandado por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo de Qatar 2022, recibió una importante recompensa económica que la volcará, en su gran mayoría, para la terminación de unas obra que, en su momento, impulsó Julio Grondona y que en la actualidad se encuentra completando la gestión de Claudio Tapia.

En total, por el título adjudicado el pasado 18 de diciembre, a las cuentas de la AFA ingresarán 52 millones de dólares, de los cuales 42 corresponden al premio que la FIFA le otorga al campeón (una parte importante se distribuye entre los integrantes del equipo, cuerpo técnico y colaboradores) y 10 al reconocimiento de la Conmebol.

Pero el monto que entregará la entidad sudamericana tiene una restricción: por contrato, debe ser destinado a edificaciones para desarrollo. Por eso, según contaron a Bolavip, ese importe tendrá como fin avanzar con el edificio inteligente erigido en el interior del complejo de Ezeiza. El mismo fue promocionado por Julio Grondona en su momento, se empezó a levantar en 2014 y la directiva de Claudio Tapia fue adelantando en los últimos años.

En cuyo recinto, la idea es que funcionen oficinas de diferentes departamentos como: administración, medicina, arbitraje, archivo, entre tantas otras. Además, en la misma estructura habrá un hotel que estará a disposición tanto de los jugadores como de las jugadoras de todas las categorías de la Selección Argentina.

Mbappé rompió el silencio sobre la final y fue contundente para hablar de Messi

Tan crack como carismático y polémico con ciertas declaraciones. Kylian Mbappé logró, con apenas 23 años, meterse en la lucha de los mejores jugadores del mundo y luego del enorme Mundial de Qatar que tuvo, lo certificó una vez más siendo la máxima figura del subcampeón del mundo y el goleador del certamen con ocho tantos, tres de ellos en la final ante Argentina.

Su enorme mentalidad ganadora lo llevó a decir en la previa de la final que "este Mundial era su obsesión", pero afortunadamente para nosotros, los argentinos, fue el seleccionado dirigido por Scaloni el que se quedó con la Copa del Mundo, siendo finalmente Qatar la disputa mundialista que iba a ser la justa con Leo Messi en su carrera, dándole a Argentina la tercera estrella en el escudo.

Con los días transcurridos ya de aquella final, y mientras Leo Messi al igual que todos los campeones del mundo siguen en un breve receso de sus clubes, Kylian Mbappé volvió a jugar esta tarde con el PSG y fue clave para la agónica victoria con un gol de penal en la última jugada del encuentro ante el Racing de Estrasburgo. Luego de este importante triunfo para los parisinos, el delantero de 23 años habló por primera vez sobre la final del Mundial y sobre el capitán argentino, quien a su vez es compañero en el club francés.

Allí, Mbappé fue contundente: "Felicité a Messi tras la final del Mundial. Era la búsqueda de toda una vida para él. Para mí también, pero perdí. Esperaremos el regreso de Leo para nuevas victorias y goles acá", siendo esta declaración una digna de un crack total.

Luego, se quedó también hablando de los festejos y reacciones de Dibu Martínez y algunos futbolistas más que estuvieron en boca de críticos por todo el mundo y sobre esto, Kylian nuevamente respondió con altura: "¿Las celebraciones? No es mi problema. No gasto energía en cosas tan triviales". Sobrias declaraciones