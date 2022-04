Los festejos y las alegrías de los futbolistas se televisan, mientras que los momentos delicados quedan en la interna. Por eso, a pesar de que en el imaginario popular Nicolás González vive un día a día soñado, el futbolsita de la Selección Argentina confesó que no le fue tan fácil adaptarse a Europa. "Llegaba de jugar y lloraba", contó en una entrevista con ESPN y dejó helados a todos en el piso.

Campeón de América y pieza fundamental en el armado de Lionel Scaloni, Nicolás González hoy vive un presente soñado. Pero claro, no fue nada sencillo para él llegar hasta donde está. "Mis viejos estuvieron conmigo, yo sufrí los tres años, pero más el primero en el Stuttgart. Empecé a hacer goles en los amistosos y en el campeonato estaba el arco bloqueado y terminamos descendiendo. Allá no lo sufren como nosotros", comenzó.

"Llegaba de jugar y lloraba", la confesión de Nico González

"Llegaba de jugar y me ponía a llorar porque veía que a los alemanes les daba todo lo mismo y a mí no. Por suerte tuve a mi familia, porque no era fácil llegar solo a Alemania y les agradezco mucho por estar conmigo", contó el zurdo recordando momentos duros de su carrera.

Por otra parte, el volante que suele adaptarse como punta o lateral izquierdo contó cómo fue tocar el cielo con las manos y ser campeón de América: "Se nos dio la posibilidad de ganar la Copa que fue algo maravilloso y único que hace tiempo no se daba. Cuando terminó el partido, salí corriendo a abrazarlo a Leo".

Además, el ex Argentinos Juniors no escondió su sentimiento por el Millonario: "Mi familia es toda de River. Cuando fuimos a jugar con Uruguay, Lucas (Martínez Quarta) me llevó la camiseta de River, no me lo esperaba la verdad. Es más, con el Chino lo estábamos molestando a Torreira (hincha de Boca) de llevarlo a jugar con nosotros a River".