Ángel Di María es uno de los futbolistas que se incorporaron a la Selección Argentina sin tener definido cuál será su futuro una vez finalizada su participación en la Copa América 2024. El jugador se quedará con el pase en su poder mañana mismo, tras no acordar una renovación con Benfica y sabe que cuenta con muchos pretendientes, en al menos tres continentes.

Sin embargo, un equipo que hasta hace algunos días parecía no estar en el mapa pisó el acelerador para reforzarse con el exjugador de Real Madrid, PSG y Manchester United. Se trata de Besiktas y la confirmación del interés llegó de parte de su propio presidente, Huseyin Yucel.

Después que en Sky Sports Turquía se avanzara que el arribo del argentino estaba ya acordado, el máximo mandatario del club salió a aclarar que eso no era así, pero que sí tenían muy buenas expectativas de cerrar la incorporación. “Estamos esperando a Di María para después de la Copa América porque hemos hecho todo lo posible. Ha dicho que decidirá después de la Copa América”, señaló.

Además, Yucel se refirió a la importancia de no tener que negociar con ningún otro club por quedar el futbolista el pase en su poder a partir del 30 de junio, por lo que solo habrá que acordar su salario: “Si viene Di María, vendrá gratis y por solo un año”, manifestó.

Di María decidirá en qué equipo continuar su carrera una vez que termine la Copa América.

Más equipos que pujan por Di María

Así como en Benfica esperan convencer a Di María de continuar un año más en el club una vez que finalice su participación en la Copa América, en Rosario Central todavía mantienen el deseo de repatriarlo, cada vez más complicado por las amenazas que recibieron tanto el jugador como su familia, y también en Inter Miami se generó expectativa, aunque el propio Gerardo Martino se encargó de aclarar que no quedaban cupos de “jugador franquicia”.

En el pasado, Benfica ya había recibido ofertas por el jugador desde Arabia Saudita, Italia y Brasil, pero todos esos destinos habrían sido desestimados por el propio jugador, que por aquel entonces todavía hacía planes para volver al fútbol argentino.

En silencio, hasta que termine la Copa América

Para no tener que recibir siempre las mismas consultas, el propio Ángel Di María se encargó de aclarar que no iba a definir su futuro hasta que no finalizara su participación en la Copa América, competencia que según él mismo se encargo de confirmar en reiteradas ocasiones marcará su despedida de la Selección Argentina.