Nació en España, jugó el Mundial Sub 17 con la Selección Argentina y hoy firmó con el Real Madrid

El futbolista representa a la albiceleste a nivel internacional y renovó su vínculo con el conjunto merengue.

Por Germán Celsan

Real Madrid cerró contrato con un futbolista de la Selección Argentina Sub17

La Selección Argentina Sub 17 tuvo un esperanzador inicio en la Copa del Mundo que se disputó en noviembre pasado, ganando los tres partidos de la fase de grupos. Sin embargo, una sorprendente derrota ante México dejó a la albiceleste fuera del torneo en octavos de final.

Aun así, la competencia sirvió para que los jóvenes futbolistas demuestren de qué son capaces, y uno al que no le está yendo nada mal después del torneo es a José Alberto Castelau. Nacido en Getafe, pero con nacionalidad argentina, Castelau fue el arquero titular de Argentina en el Mundial, al cual fue perteneciendo a las categorías juveniles del Real Madrid.

Castelau fue el arquero de Argentina en el Mundial Sub 17. (Archivo: IG/alberc13)

Lejos de significarle algo negativo, Castelau ha logrado mantenerse en el conjunto merengue y este viernes firmó un nuevo contrato para renovar su vínculo con el club. Así lo compartió el arquero que cumplió 17 años hace apenas una semana.

“Muy agradecido por la confianza y la oportunidad de seguir formando parte de esta gran familia. Renovar este vínculo es una motivación extra para seguir dando lo mejor de mí y contribuir al crecimiento del club”, expresó en su cuenta de Instagram, junto a imágenes del momento de la firma.

Castelau seguirá desarrollándose en el Real Madrid. (Archivo: IG/alberc13)

De momento, Castelau no ha tenido oportunidades en el primer equipo del Real Madrid ni tampoco en el Castilla, pero se espera que luego de la firma de este contrato pueda pasar del Juvenil C al filial para empezar a codearse con los jugadores que tienen chances de llegar a primera.

Su situación recuerda a la de jugadores como Nico Paz: nacido en España, con desarrollo en las categorías juveniles del Real Madrid pero que decidió representar a Argentina a nivel internacional.

En síntesis

  • José Alberto Castelau renovó su vínculo con el Real Madrid este viernes.
  • Fue el arquero titular de la Selección Argentina Sub 17 en el último Mundial.
  • Busca ascender del Juvenil C al Castilla tras cumplir 17 años recientemente.
Germán Celsan

german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

