José Castelau al tener que decidir entre España y Argentina: ”Recibí el llamdo y no dudé”

José Alberto Castelau de Roa es uno de los tantos casos que surgieron el último tiempo y que en la Argentina se denominaron como ‘europibes’. Se trata de futbolistas que nacieron en territorio argentino y que desde muy pequeños desembarcaron junto a su familia en Europa o que directamente llegaron al mundo a través del Viejo Continente, pero que igual manera se sienten argentinos por sus raíces.

Es por eso que a la gran mayoría de los jugadores de estas características, en un momento determinado, les llega la responsabilidad de tener que elegir entre representar al combinado albiceleste o al equipo nacional del país en el que nacieron o viven, siendo España e Italia los ejemplos más habituales (también hay otros como el del alemán Can Armando Guner, que fue incluido por Diego Placente para el Mundial Sub 17).

‘‘Recibí el llamado de Selecciones y en verdad que no dudé un segundo en venir”, expresó José Alberto Castelau, a quien España llegó a convocar para su elenco Sub 15. No obstante, nunca hubo titubeos en su preferencia: ”Desde pequeño en mi casa siempre se vivió el fútbol argentino, crecí escuchando historias de las Selecciones argentinas, de mi “viejo” y mi abuelo y ellos me inculcaron estos los valores”.

En esa misma línea, Castelau, arquero del Real Madrid Juvenil C, agregó: “Cuando por fin llegué a la Selección me recibieron como si fuese uno más, estuve siempre muy cómodo, muy a gusto y es algo que me sale del corazón jugar por este país y estoy supercontento de hacerlo, es el sueño de cualquier niño argentino poder representar a su país y estoy muy contento de poder hacerlo”.

Por otro lado, en conversación con el sitio oficial de la AFA, el joven guardameta analizó el encuentro que Argentina le ganó a Bélgica en el debut de la Copa Mundial Sub 17 de Qatar 2025: ”Fue un rival muy duro, jugaron muy bien, hubo momentos del partido que nos pusieron abajo, pero pusimos todo, pusimos el corazón, que es lo que requiere esta camiseta y pudimos darlo vuelta, bien, pudimos llevarnos los tres puntos, muy contentos, y pensando ahora en el próximo objetivo, que es Túnez”.

La experiencia de José Castelau con el plantel mayor de la Selección Argentina

ver también ¿Lo vio Scaloni? El cambio crucial en la mentalidad de Alejandro Garnacho en Chelsea que lo acerca a la Selección Argentina

ver también Cristiano Ronaldo cae en la trampa de Piers Morgan solo para lanzarle un dardo a Lionel Messi

Para la fecha FIFA de septiembre (en la que Argentina disputó sus últimos dos partidos por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas, uno contra Venezuela en Buenos Aires y el otro frente a Ecuador en Guayaquil), Lionel Scaloni incluyó a José Castelau para que entrenara con Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez.

Publicidad

Publicidad

Al respecto, el nacido en Getafe comentó: ”Fue una experiencia muy bonita para mí, aprendí muchas cosas, poder compartir minutos y momentos con la campeona del mundo, con esos cracks, con esas bestias me hace muy feliz, aprendí mucho, disfruté mucho y no puedo explicar con palabras porque me llena de emoción haber compartido esos momentos con la Selección Mayor”.

Los partidos que le quedan a Argentina Sub 17 por la fase de grupos del Mundial de Qatar 2025

Tras ganarle 3 a 2 a Bélgica, la Selección Argentina Sub 17, ahora, se medirá a Túnez este jueves 6 de noviembre desde las 10:30 horas (ARG), bajo el marco de la segunda fecha del Grupo D de la Copa del Mundo de Qatar 2025. Por cierto, cierre su zona con Fiyi el domingo 9 a las 9:30 (hora argentina).