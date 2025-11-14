Es tendencia:
Argentina 1-1 México, por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17: golpe en el inicio del complemento

El equipo que conduce Diego Placente busca dar continuidad a su andar perfecto en el certamen que se desarrolla en Qatar, ante un seleccionado con el que se ha generado gran rivalidad en los últimos años.

Por Juan Ignacio Portiglia

Las selecciones de Argentina y México juegan por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 que se está desarrollando en Qatar. El encuentro que se disputa en la Cancha 2 del Complejo Aspire Zone de Doha se puede ver por TV Pública y DSports.

GOL DE MÉXICO (1-1)

En el primer minuto del complemento, Luis Gamboa marcó de cabeza el empate parcial para el seleccionado mexicano.

YA SE JUEGA EL SEGUNDO TIEMPO: Argentina y México disputan los segundos 45 minutos de los dieciseisavos de final en Doha.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Argentina se fue al descanso con ventaja de 1-0 sobre México gracias a un gol de Ramiro Tulián, delantero de Belgrano de Córdoba. En el último minuto, el arquero Castelau tuvo una gran intervención para mantener el arco Albiceleste en cero.

GOL DE ARGENTINA (1-0)

Apenas habían transcurrido los primeros ocho minutos del encuentro en Doha, Ramiro Tulián abrió el pie para ubicar en el ángulo su definición dentro del área y puso a ganar 1-0 a la Selección Argentina sobre México.

Así llegaron los equipos

El equipo que conduce Diego Placente fue el mejor de la fase de grupos, con cosecha perfecta de 9 puntos, 11 goles a favor y solo 2 en contra. En su debut derrotó 3-2 a Bélgica, luego se impuso 1-0 a Túnez y cerró con una apabullante goleada 7-0 sobre Fiji.

El seleccionado mexicano, por su parte, fue el peor de los clasificados a los dieciseisavos de final, con apenas 3 puntos y diferencia de gol negativa, como tercero del Grupo F. Su única victoria fue 1-0 sobre Costa de Marfil, mientas que sufrió derrotas ante Corea del Sur por 2-1 y Suiza por 3-1.

La formación de Argentina

José Castelau; Fernando Closter, Misael Zalazar, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Felipe Pujol, Santiago Espíndola, Ramiro Tulián; Thomás De Martis y Felipe Esquivel.

La formación de México

Santiago López; Jhonnatan Grajales, Michael Corona, Felix Contreras, Ian Olvera; Kenneth Martínez, Oscar Pineda, Íñigo Borgio, Gael García; Luis Gamboa, Aldo De Nigris.

