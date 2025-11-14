Dónde ver EN VIVO y ONLINE Argentina vs. México por los 16avos de final del Mundial sub 17

Este viernes 14 de noviembre, y por los 16avos de final del Mundial de Qatar Sub 17, en el ASPIRE Academy Pitch 2 se enfrentan la Selección Argentina y su par de México. El encuentro comienza a las 11:45 (hora argentina) y el árbitro es el italiano Andrea Colombo.

Los comandados por Diego Placente clasificaron como el mejor primero tras una asombrosa fase de grupos, donde derrotó a Bélgica, Túnez y Fiji. Por su parte, el conjunto azteca, que es dirigido tácticamente por Carlos Cariño, llegó a esta instancia por medio del Fair Play.

Este partido, como así también el certamen mundialista, se puede ver en vivo en la República Argentina y en toda Latinoamérica a través de D Sports, aunque también existe la posibilidad de seguirlo de manera online a través de D GO, el servicio de streaming que ofrece la señal, aunque requiere suscripción previa.

Cabe destacar que, así como D Sports ofrece la televisación del Mundial de Qatar Sub 17, todos los cotejos que afronte la Albiceleste también se pueden ver por medio de la TV Pública, que también tiene servicio de streaming desde la web oficial de dicho canal.

¿Cómo son los cruces de los 16avos del Mundial de Qatar Sub 17?

Argentina-México

Portugal-Bélgica

Suiza-Corea del Norte

Irlanda-Uganda

Estados Unidos-Marruecos

Zambia-Mali

Brasil-Canadá

Francia-Burkina Faso

Italia-Uzbekistán

Corea del Sur-Inglaterra

Venezuela-Paraguay

Japón-Colombia

Austria-República Checa

Croacia-Túnez

Senegal-Egipto

Alemania-Sudáfrica

FIFA aclaró el reglamento en cuanto a los cruces

Tras confirmarse los cruces de 16avos de final, desde FIFA realizaron una aclaración con respecto al reglamento, ya que los seleccionados que compartieron grupo no podrán enfrentarse entre sí, al menos en esta instancia.

“Si, según los emparejamientos anteriores, dos equipos del mismo grupo se enfrentaran en dieciseisavos de final (P73-P84), el equipo que haya terminado como ganador del grupo jugará en su lugar contra el siguiente equipo posible de entre los segundos clasificados o terceros clasificados.

Por ejemplo, si el ganador del grupo clasificado en primer lugar del ranking y el tercero de grupo con la octava plaza en el ranking pertenecen al mismo grupo, el ganador del grupo clasificado en primer lugar se enfrentará al séptimo mejor tercero según el ranking en lugar de al octavo tercer clasificado según el ranking, y el ganador del grupo clasificado en segundo lugar del ranking se enfrentará al tercero de grupo en el octavo lugar del ranking en vez de al séptimo mejor tercero según el ranking. Y así sucesivamente”.

DATOS CLAVES

