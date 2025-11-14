Los mejores memes de la eliminación de Argentina ante México en el Mundial de Qatar Sub 17

Por los 16avos de final del Mundial de Qatar Sub 17, la Selección Argentina fue eliminada por su par de México a través de la tanda de penales, ya que a lo largo del tiempo reglamentario el partido terminó igualado por 2-2 tras los goles de Ramiro Tulián y Fernando Closter, que anotaron para la Albiceleste, mientras que Luis Gamboa anotó un doblete para los aztecas.

Durante el desarrollo del encuentro, como así también mientras se disputaron los penales y también una vez que se confirmó la clasificación mexicana, las redes sociales fueron invadidas por completo con una catarata de memes que compartieron los hinchas de ambos países.

La gran rivalidad que se generó entre ambos países durante el último tiempo, sobre todo por los partidos que tuvieron a los seleccionados absolutos en diferentes competencias, como ocurrió en ediciones de la Copa América y también de la Copa del Mundo, provocó que las chicanas se hicieran presentes.

