FC Barcelona se olvida de Julián Álvarez y pone sus ojos en una joya de la Selección Argentina

Con vistas a lo que será el próximo mercado de pases, en FC Barcelona siguen buscando la manera de incorporar a Julián Álvarez, que se perderá el partido amistoso donde la Selección Argentina enfrentará a su par de Angola debido a que no llegó a completar el calendario de vacunación para ingresar en el país africano.

No será nada sencillo, ya que desde Atlético de Madrid le establecieron una cláusula de rescisión por 500.000.000 de euros, además de que llegaron a un acuerdo con Apollo Sports, quien invertirá cerca de 1300 millones de la moneda europea para no solo que Enrique Cerezo retenga al nacido en Calchín, sino que también para jerarquizar al plantel que lidera Diego Simeone.

Ante esta situación, el periodista Albert Fernández aseguró en Gol Televisión que el Blaugrana está detrás de los pasos de una joya argentina, que tan solo tiene 17 años y se encuentra en las filas de Lanús. Pero no lo observaron allí, sino que en el Sudamericano con rumbo al Mundial Sub 17, como así también en el torneo que está desarrollándose en Qatar: Thomás De Martis.

En lo que fue el certamen clasificatorio, el atacante nacido en Mar del Plata fue el máximo artillero con 6 goles, y a pesar de que posee una estatura de 1.81 metros, es un futbolista rápido, fuerte y con muchísimo olfato goleador. Si bien le está costando anotar en tierras qataríes, ya disputó los tres juegos de la fase de grupos, aunque solamente fue suplente contra Fiji. Por el momento no hubo ninguna oferta, pero continúan monitoreándolo.

Thomas De Martis, delantero de la Selección Argentina Sub 17. (Foto: Instagram thoomii_9)

Los delanteros con los que se refleja Thomás De Martis

Tras conseguir la clasificación al Mundial de Qatar Sub 17, en diálogo con DSports Radio, fue el propio Thomás De Martis quien mencionó a los delanteros que observa a diario para mejorar: “Si tengo que elegir, me gustan mucho Mbappé, Haaland, Lautaro Martínez y Julián Álvarez“, reconoció.

Además de indicar que anhela con tener rodaje en el plantel profesional de Lanús (tiene dos partidos oficiales), exclamó: “El físico lo pude mejorar mucho, siempre que puedo le meto mucho gimnasio”. Y agregó: “Creo que a todo nueve le queda la espina si no se convierte, pero lo importante es que gane el equipo”.

