“Si no gana Argentina la Finalissima y gana España, yo también estaré contento”

El DT de la Albiceleste hizo gran parte de su vida en el país donde brilló como futbolista, además tiene importantes lazos familiares.

Por Lautaro Toschi

La Selección Argentina tiene dos grandes desafíos en este 2026. El primero de ellos será a fines de marzo, cuando en Qatar se mida ante España por la Finalissima. Dicho encuentro será entre los vencedores de la Copa América y la Eurocopa 2024. Unos meses después comenzará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el gran objetivo del combinado de Scaloni, que tendrá la presión de ser el campeón defensor.

Scaloni habló de la Finalissima

Al ser consultado por Luis De La Fuente, Lionel Scaloni afirmó: “Luis De La Fuente fue mi maestro en el curso de entrenador. Le tengo un gran aprecio, porque nos trató a todos de una manera muy linda y especial. Me pone contento como le está yendo. A pesar de que vamos a jugar contra ellos, una parte de mi corazón está con España por los años que viví ahí, por mi esposa que es española”.

También se refirió a la Finalissima: “Si no gana Argentina y gana España, yo también estaré contento. Ahora, la Finalissima es cara de perro, pero estoy contento con el presente de Luis De La Fuente”. Cabe recordar que la Albiceleste se medirá ante España el 27 de marzo en Qatar, más precisamente en el Lusail Stadium, donde Argentina le ganó la final a Francia del Mundial 2022.

Lionel Scaloni y el grupo de Argentina en el Mundial

El sorteo determinó que Argentina comparta zona en el Mundial 2026 con Austria, Argelia y Jordania. Lionel Scaloni se refirió a sus rivales: “Argelia es un rival de temer, está haciendo una gran Copa Africana. A Jordania no lo conocíamos tanto y vimos que hizo una gran actuación en la Copa Árabe. Y Austria sabemos que es complicado. A su entrenador le gusta presionar arriba y ganó su zona de las Eliminatorias. Va a ser difícil el grupo del Mundial”.

DATOS CLAVE

  • Lionel Scaloni enfrentará a España el 27 de marzo de 2026 por la Finalissima.
  • El encuentro internacional se disputará en el Lusail Stadium ubicado en Qatar.
  • Argentina integrará el grupo del Mundial 2026 junto a Austria, Argelia y Jordania.
