Luis De La Fuente ya piensa en la Finalissima con Argentina: ”Me interesa ganar otro título”

Tanto España como Argentina están pensando en la Finalissima antes que en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es que ambos saben que una victoria en ese partido, si bien no definirá nada de cara al torneo que se llevará a cabo en Norteamérica, servirá como un empujón anímico y para llegar fortalecido a la cita principal.

Por eso, Luis De La Fuente, entrenador del combinado del país de la Península Ibérica, aprovechó una entrevista que le otorgó al Diario AS para enviar el mensaje claro de que se van a tomar muy en serio al partido que se llevará a cabo el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha, Qatar.

”Pues quiero jugar ese partido, por lo que significa un duelo entre el campeón de Europa y el de América, por jugar contra un rival como Argentina. Más allá de testear el potencial de ambas selecciones, lo que me interesa es jugar otra final y tener la opción de ganar otro título”, señaló el técnico que se coronó campeón de la Euro en 2024.

Por otra parte, a raíz de la influencia de Lionel Messi en la Selección Argentina y del protagonismo que puede llegar a tener en el compromiso en cuestión, Luis De La Fuente comentó: ”Es de esos jugadores que no deberían acabarse nunca. Igual que Cristiano Ronaldo. Son fantásticos. Sea cual sea el estado de forma de Messi en la Finalissima o en el Mundial es de los jugadores que puede marcar la diferencia con un solo detalle. Por lo tanto, respeto total y admiración por la trayectoria de Leo y por lo que aún le queda por delante”.

Por otra parte, remarcó que no se presiona con lograr el primer puesto en el Grupo H de la Copa del Mundo para evitar un presunto cruce con Argentina en los 16vos de Final: ”La idea principal es ganar siempre, pero lo de los cruces nunca se sabe. Pero tampoco pienso en eso, pienso en que para llegar a la final vamos a tener que disputar partidos muy difíciles contra los mejores del mundo”.

Luis De La Fuente aclaró que ya tiene definida la lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo

”La mala noticia sería que no tuviera clara la lista. Tenemos una base muy consolidada con 25 o 26 jugadores que pueden estar en la lista. Incluso 30. Manejamos tres o cuatro jugadores por posición, a los que hacemos un seguimiento semanal. Ya estamos hablando de 45 futbolistas. Pero la lista será de 26”, señaló Luis De La Fuente, que parece estar muy seguro de su plantel.

Publicidad

Publicidad

ver también Con la llegada del 2026 Lionel Scaloni recupera una pieza para la Finalissima y el Mundial

ver también Premier League: el fuerte cruce del Dibu Martínez con los hinchas del Arsenal

La admiración de Luis De La Fuente por Marcelo Bielsa

Ya en lo que a la Copa Mundial se refiere, el español compartió la mirada que tiene sobre su par de la Selección de Uruguay, rival al que tendrá que afrontar en el Hard Rock Stadium de Miami por la tercera jornada de la Fase de Grupos: ”Uruguay es muy competitiva y con grandes jugadores. Está bien dirigida. Yo soy un gran admirador de Bielsa”.

En síntesis

España enfrentará a Argentina el 27 de marzo.

La Finalissima se disputará entre los campeones de Europa y América en el Estadio Lusail.

Luis De La Fuente destacó la vigencia de Lionel Messi y su capacidad de marcar diferencias.