Con la llegada del 2026 Lionel Scaloni recupera una pieza para la Finalissima y el Mundial

La Selección Argentina contará con una pieza en el mediocampo que ya está finalizando su recuperación de una importante lesión muscular.

Por Germán Carrara

Exequiel Palacios volvería a jugar en enero, por lo que estaría a disposición para jugar la Finalissima con la Selección Argentina.

Exequiel Palacios sufrió una lesión miotendinosa en el aductor derecho que requirió una intervención quirúrgica. Fue el pasado 12 de septiembre, cuando apenas se disputaban 15 minutos del encuentro que estaba disputando con el Bayer Leverkusen frente al Eintracht Frankfurt por la tercera jornada de la Bundesliga.

Desde entonces, el exRiver Plate se perdió 21 partidos del elenco alemán, 12 por la liga local (en donde se ubica tercero), 3 por la copa nacional (a la que ya clasificó a los Cuartos de Final) y los 6 duelos que se llevaron a cabo hasta el momento por la Fase de Liga de la UEFA Champions League (asoma en el vigesimopuesto, por lo que se encamina a disputar los Play Off).

Pero todo tiende a mejorar. Luego de más de tres meses de rehabilitación, Exequiel Palacios empieza a vislumbrar su regreso con la llegada de año nuevo. En un panorama favorable, Kasper Hjulmand podrá reintegrarle a su plantel en enero. Incluso, podría sumar sus primeros minutos por el certamen local en el primer mes del 2026.

Por lo tanto, ya en febrero, el mediocampista de 27 años retomaría el ritmo futbolístico, exponiéndose como seleccionable, otra vez, para la Selección Argentina, que ya el viernes 27 de marzo estará disputando la Finalissima con su similar de España en el Estadio Icónico de Lusail, Doha (días más tarde, el 30 o 31 jugará un amistoso con Qatar).

Además, del mismo modo, Palacios llegará con margen de sobra para cuando Lionel Scaloni deba conformar la lista de 26 citados para el plantel con el que irá en busca del bicampeonato en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Exequiel Palacios no puede jugar la Champions League hasta que termine la primera fase

Por el grado de su lesión, el Bayer Leverkusen decidió dejarlo afuera de la nómina de buena fe para la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Es decir, aunque ya esté recuperado, no podrá enfrentar ni al Olympiacos el 20 de enero ni al Villarreal el 28 del mismo mes, duelos correspondientes a las fechas 7 y 8, respectivamente.

Una vez que el conjunto alemán confirme su clasificación a los Octavos de Final o a los Play Off, la directiva a cargo podrá incluirlo para que el tucumano vuelva a estar habilitado para participar del campeonato internacional.

En síntesis

Exequiel Palacios regresará en enero tras una cirugía por lesión en el aductor derecho.

La Selección Argentina enfrentará a España en la Finalissima el viernes 27 de marzo.

El mediocampista llegará con ritmo para la lista de Lionel Scaloni del Mundial 2026.

