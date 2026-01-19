El imponente récord que alcanzó Novak Djokovic tras superar a Pedro Martínez en el Abierto de Australia

Novak Djokovic sabe a la perfección que para aspirar a ganar un Grand Slam más debe esperar a que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz caigan antes. Él mismo lo dijo explícitamente, no tiene dudas que es así, pero mientras tanto se enfoca en lo suyo. Este lunes, el serbio inició su camino en el Abierto de Australia 2026 ante Pedro Martínez en el Rod Laver Arena y ganó sin sobresaltos. Nole se impuso por 6/3, 6/2 y 6/2 y selló su pase a la segunda ronda, donde se verá las caras ante el italiano Francesco Maestrelli.

La victoria de Novak Djokovic ante Pedro Martínez fue la número 100 en el primer Grand Slam del año. Nole quedó a dos triunfos de alcanzar a Roger Federer, quien ganó este certamen en seis oportunidades. Cabe recordar que Nole lo hizo en 10 ocasiones y que es el Major que más veces obtuvo en su exitosa trayectoria.

¿Qué dijo Djokovic sobre su victoria número 100 en el Abierto de Australia?

Nole dialogó con la prensa luego de su triunfo ante Martínez y dijo: “¿Qué puedo decir? Me gusta cómo suena. Una centena, suena bien estar en este tipo de números. Siempre doy lo mejor de mí, cada vez que salgo a la pista. Hacer historia es una gran motivación, especialmente en los últimos cinco o diez años de mi carrera, una vez me coloqué en un lugar en el que poder crear historia, eso me inspiró a mostrar mi mejor tenis”.

Además, afirmó: “Tuve mucha fortuna, al principio de mi carrera, de toparme con gente que me guió y me enseñó a mirar al largo plazo, a no quemarme demasiado rápido, a cuidar mi cuerpo, mi mente y buscar tener una carrera lo más longeva posible. Me considero un privilegiado por poder seguir jugando a este nivel, es un sueño cumplido”.

Novak Djokovic ingresó a la central del Abierto de Australia que estuvo repleta para verlo. (Foto: Getty).

Nole y su camino en el Abierto de Australia 2026

“Siempre te sientes genial al principio del torneo. Veremos cómo progreso, pero mi actuación esta noche fue definitivamente genial. No puedo decir nada malo, saqué muy bien. Siempre es un desafío darle inicio a la competición de la mejor manera posible, ya que debes mandar una señal no solo a ti mismo, sino también a tus principales rivales, a los que te están viendo jugar… ahora tengo un par de días sin partido, para recuperar mi cuerpo. Es muy importante, porque ahora mismo empleo cada hora de la que dispongo para que mi cuerpo esté listo de cara al siguiente desafío”, afirmó Djokovic.

