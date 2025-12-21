Ni Lionel Messi ni Michael Jordan: “Rafa Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

No caben dudas que a lo largo de los años hubo atletas que marcaron un antes y un después, a tal punto que son considerados los mejores deportistas de la historia. Si de eso se trata, es sencillo nombrar a grandes figuras como Lionel Messi o Michael Jordan, pero en esta oportunidad fue otro el protagonista denominado como el mejor competidor de todos: Rafael Nadal.

Qué mejor que la opinión de un medallista olímpico para referirse a esta cuestión. Fue así como Steve Johnson rompió el silencio y volvió a estar en el centro de la escena después de muchos años, al deslizar una frase que hizo mucho ruido en el ambiente. De esta manera, el tenista estadounidense que ganó la distinción de bronce en Río de Janeiro 2016, se encargó de abrir una nueva polémica.

Lo cierto es que Stevie realizó una entrevista exclusiva con Nothing Mayor en la que hizo referencia a los mejores deportistas de todos los tiempos. “Es el mejor competidor de la historia del deporte”, sentenció Johnson sobre Nadal sin dar lugar a réplica. “Sabes exactamente lo que va a hacer, y te preparas para ello, pero siempre encuentra la manera de fastidiarte en la pista“, añadió.

Rafael Nadal, histórico tenista español. (Getty Images for ITF)

En memoria al recordado enfrentamiento entre ambos en el Mutua Madrid Open 2015, el norteamericano expresó: “Me asustaba mucho la idea de perder 6-0 6-0 frente a tanto público y que se burlaran de mí“. Pocos segundos más tarde continuó y fue ahí cuando el californiano manifestó: “Por suerte gané el primer juego, lo que me tranquilizó, porque si te pones 4-0 o 5-0…“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el oriundo de Orange amplió su discurso al respecto. “Había mucho miedo en mis ojos y muy poco en los suyos“, recordó sobre dicho episodio en el que se midieron frente a frente. “Eso sí, habría sido divertidísimo perder 6-0 6-0 y recordarlo una década después“, ironizó sobre el encuentro que terminó con un digno 6-4 y 6-3.

Horia Tecau y Florin Mergea de Rumania, Rafael Nadal y Marc Lopez de España y Steve Johnson y Jack Sock de Estados Unidos, medallistas en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016. (Getty Images)

De esta manera, el campeón de 4 torneos ATP reveló cuál es su opinión ante uno de los debates que pareciera no tener fin dentro del deporte. Sin titubear y dejar dudas en su postura, Steve Johnson aseguró que Nadal es el mejor competidor de la historia de los deportes, poniéndolo incluso por encima de grandes leyendas de la elite como Messi en el fútbol y Jordan en el básquet.

