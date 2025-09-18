Andre Agassi destacó a la gran promesa del tenis sudamericano: “No se deja intimidar”

Tras la definición de US Open en la que Carlos Alcaraz triunfó en un partidazo ante Jannik Sinner, el mundo del tenis se prepara para vivir uno de los eventos más descontracturados del año. Es que este fin de semana se disputará una nueva edición de la Laver Cup en la que participará Andre Agassi.

Por primera vez, el tenista estadounidense hará de capitán del equipo del Resto del Mundo, mientras que Yannick Noah ocupará ese rol para Europa. En los entrenamientos de estos días, el estadounidense conoció sobre la cancha a sus dirigidos y se mostró impresionado por el nivel de Joao Fonseca.

El tenista brasileño, que acaba de cumplir 19 años, protagoniza un meteórico ascenso en el Ranking ATP e incluso ya sumó su primer título en el circuito. Fue en febrero de este año en Buenos Aires, nada menos que ante el local, Francisco Cerúndolo.

En ese contexto, Agassi llenó de elogios a Fonseca: “Su juego es muy fácil de respetar y de admirar. La fuerza bruta que puede generar desde ambos lados de la pista, casi sin esfuerzo… Puede hacer el mismo movimiento y generar muchísima velocidad a la bola sin que parezca que quiere golpear más fuerte”.

“Su movilidad es buenísima, pero lo que más me ha sorprendido cuando le he conocido es su mentalidad. Es un tipo que no necesita sentirse validado por nadie. No se deja intimidar por el entorno, él cree que pertenece a estos torneos, que se merece estar aquí, que debe y quiere seguir mejorando. Es inteligente, perceptivo y receptivo. Me gusta cómo procesa las cosas, y eso solo le va a ayudar a ser su mejor versión”, completó.

Cómo están compuestos los equipos de la Laver Cup 2025

Fonseca, al igual que Cerúndolo, formarán parte del elenco que busca destronar a los del viejo continente. Además, participarán en el equipo los estadounidenses Taylor Fritz, Alex Michelsen y Reilly Opelka, junto con el australiano Álex De Miñaur.

Para el combinado europeo estarán Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik y Flavio Cobolli. El certamen se desarrolla en San Francisco, Estados Unidos, desde el viernes 19 al domingo 21 con la visita como el último campeón.

