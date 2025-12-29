Es tendencia:
Sabalenka desató la polémica al comparar la Batalla de los Sexos con una final de Grand Slam

La número 1 del mundo se enfrentó a Nick Kyrgios en Dubái en una exhibición que pasará rápidamente al olvido.

Por Lautaro Toschi

Aryna Sabalenka
© GettyAryna Sabalenka

El pasado domingo, en un estadio repleto en Dubái, Aryna Sabalenka enfrentó a Nick Kyrgios en lo que se conoció como la Batalla de los Sexos. Dicha exhibición tuvo capítulos anteriores con jugadores de la talla de Margaret Court, Billie Jean King, Jimmy Connors y Martina Navratilova, pero desde hacía más de tres décadas que no se jugaba.

Lo sucedido en Dubái lejos estuvo de ser atractivo para el público y por momentos tuvo algunos tintes ridículos, como por ejemplo que el lado de la cancha de Sabalenka era un 9% más chica que la de Kyrgios. Por otro lado, el australiano no compite con regularidad desde hace más de dos años y jugó casi parado.

Así y todo, Kyrgios derrotó casi sin despeinarse a Sabalenka por 6/3 y 6/3, dejando en claro que es incomparable la potencia física de un hombre por sobre la de una mujer, aunque lo que se debería plantear no es quién gana o quien pierde, sino entender que es un mismo deporte que se practica en circuitos separados y cada uno tiene sus atractivos.

Sabalenka, siempre polémica

Una vez finalizado el duelo por la Batalla de los Sexos, Sabalenka intentó comparar el interés que generó esta exhibición con la final de un Grand Slam: “La idea detrás de esto es que el tenis crezca y que podamos mostrarlo desde un prisma diferente, enseñando a la gente que un evento tenístico puede ser divertido, entretenido, e incluso podemos construir algo que sea casi tan grande como un partido de Grand Slam. La atención que hemos generado con este evento, creo, no ha sido inferior a la que tendría una final de Grand Slam“.

Sabalenka y Kyrgios luego de la Batalla de los Sexos. (Foto: Getty).

Sabalenka y Kyrgios luego de la Batalla de los Sexos. (Foto: Getty).

“Sinceramente, no entiendo cómo la gente puede sacarle cosas negativas a este evento. En cuanto a la WTA, creo que he mostrado que fui capaz de jugar a un gran nivel, fue un partido entretenido; sí, ganó él, pero fue un duelo competido, no es que fuese un 6-0 y 6-0. Fue un partido disputado, divertido, interesante de ver, ha hecho que muchos ojos se acerquen a este deporte, ha congregado a varias leyendas, mucha gente importante me ha mandado mensajes diciéndome que estarían viendo el partido… así que creo que le hemos dado más atención a nuestro deporte”, agregó la número 1 del mundo.

Decepción en la Batalla de los Sexos entre Kyrgios y Sabalenka: triunfo cómodo pese a las ventajas

Decepción en la Batalla de los Sexos entre Kyrgios y Sabalenka: triunfo cómodo pese a las ventajas

DATOS CLAVE

  • Nick Kyrgios derrotó a Aryna Sabalenka por doble 6/3 en la exhibición de Dubái.
  • La cancha de Aryna Sabalenka fue reducida un 9% respecto a la de su rival.
  • El evento revivió la Batalla de los Sexos tras más de tres décadas sin disputarse.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

jpasman
toti pasman

"Claudio Úbeda sigue en la dulce espera porque Riquelme no toma con seriedad las decisiones futbolísticas en Boca"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

