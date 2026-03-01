Finalissima en riesgo: Qatar suspendió el fútbol en su país hasta nuevo aviso

La situación que se vive en Medio Oriente pone en jaque el plan que tienen UEFA, Conmebol, AFA y la RFEF para el próximo viernes 27 de febrero, con la disputa de la Finalissima, el certamen que busca enfrentar a la Selección Argentina, vigente campeona de la Copa América, con su similar de España, la actual ganadora de la Eurocopa.

Durante la jornada del 28 de febrero, ante las alarmantes informaciones procedentes desde el Golfo Pérsico, autoridades del fútbol europeo hicieron saber, a diferentes medios, que estaban siguiendo de cerca la situación, pero que mantenían la esperanza de que para el día del partido la actividad en la zona esté absolutamente normalizada.

No obstante, conforme fueron pasando las horas, el conflicto lamentablemente añadió nuevos ataques, lo que generó que realmente, internamente, se plantee la viabilidad para la Finalissima. Al respecto, Mundo Deportivo publicó que la idea de las entidades implicadas es la de cumplir con el desarrollo del enfrentamiento entre Argentina y España, ya sea en Qatar o en otra sede.

Y en dirección con esta probabilidad de que la Copa de Campeones UEFA – Conmebol cambie repentinamente de escenario, la asociación qatarí de fútbol (QFA) emitió un comunicado con el que expone que ya es palpable la chance de que no pueda albergar el duelo entre los combinados de Lionel Scaloni y Luis De La Fuente.

“La Asociación de Fútbol de Qatar anuncia la posposición de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto a partir de hoy y hasta nuevo aviso. Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán a su debido tiempo a través de los canales oficiales de la Asociación”, publicó la QFA en sus cuentas oficiales de redes sociales.

El comunicado de la asociación qatarí.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál puede ser la sede de la Finalissima si no se juega en Qatar?

El partido se estará jugando en tan solo 26 días, por lo que los organismos involucrados deberían tomar una decisión en los próximos días, para reprogramar el cronograma de los seleccionados y solucionar, entre otros temas, la venta de las entradas que, por cierto, se agotaron el pasado jueves.

ver también Jugó 15 años en Europa, pero fue citado solo 2 veces a la Selección Argentina: ”Tenía más méritos que muchos”

ver también ¿Llega a la Finalissima? Lautaro Martínez le aclara el panorama a Argentina con su lesión

Por lo tanto, todavía no trascendió que haya un plan B para albergar la Finalissima. De igual manera, en el plano de las especulaciones, Wembley, que recibió la última edición de la competencia (Argentina vs. Italia) asomaría como una alternativa.

En síntesis

La QFA suspendió el fútbol en Qatar por ataques de Irán a bases estadounidenses.

en Qatar por ataques de Irán a bases estadounidenses. La Finalissima entre Argentina y España para el 27 de febrero está en riesgo.

para el 27 de febrero está en riesgo. El partido entre los equipos de Lionel Scaloni y Luis De La Fuente podría cambiar de sede.

Publicidad