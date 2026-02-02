Así quedó el Ranking ATP tras el título de Carlos Alcaraz en el Australian Open 2026

Este domingo, Carlos Alcaraz sacó a relucir todo su talento y se quedó con un nuevo título de Grand Slam. Sucedió en el marco del Australian Open 2026, donde el talentoso tenista español derrotó a Novak Djokovic, para muchos el mejor de todos los tiempos, por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en la gran final disputada en dicho país oceánico.

Cabe recordar que el camino de Alcaraz comenzó en primera ronda con la victoria sobre Adam Walton. Más tarde, el ibérico despachó a Yannick Hanfmann en segunda ronda, a Corentin Moutet en tercera ronda, a Tommy Paul en cuarta ronda, a Álex de Miñaur en cuartos de final y a Alexander Zverev en semifinales hasta llegar al duelo decisivo ante el sebio.

De esta manera, el tenista de 22 años de edad y oriundo de Murcia consolidó su liderazgo en el Ranking ATP. Sí, Alcaraz sigue mirando a todos y cada uno de sus contrincantes del circuito desde muy arriba, ahora con más comodidad luego de su coronación en el Australian Open. Y la tendencia parece marcar que la historia no se torcerá en el corto plazo.

Tras la más reciente actualización, Alcaraz creció 1.600 puntos para llegar a los 13.650. Paralelamente, Jannik Sinner, su competidor principal en los tiempos que corren, padeció la merma de 1.200 puntos para caer hasta los 10.300. El podio es completado por el inagotable Novak Djokovic, que ganó 500 puntos para llegar a los 5.280.

Carlos Alcaraz conquistó el primer Australian Open de su carrera. (Foto: Getty)

Ahora, en la cuarta colocación aparece Alexander Zverev, que precisamente fue desplazado por Djokovic. El alemán cayó 500 puntos y quedó en las 4.605 unidades. A su vez, el Top 5 del Ranking ATP es completado por el italiano Lorenzo Musetti, que adquirió 300 puntos nuevos para llegar hasta las 4.405 unidades.

Por otro lado, el sexto puesto sigue perteneciando al australiano Alex de Miñaur, que no ganó ni perdió puntos y sigue acumulando 4.080. El séptimo lugar es ahora del estadounidense Taylor Fritz, que avanzó dos escalones apoyado en 100 puntos nuevos para cosechar un total de 3.940 unidades y transformarse en una seria amenaza.

El Top 10 del Ranking ATP es completado por el canadiense Felix Auger-Aliassime (octavo, habiendo perdido 265 puntos para tener un total de 3.725), el estadounidense Ben Shelton (noveno, habiendo perdido 400 puntos para tener un total de 3.600) y el kazajo Alexander Bublik (décimo, habiendo sumado 170 puntos para tener un total de 3.235).

Así está el Ranking ATP

Carlos Alcaraz (España): 13.650 puntos Jannik Sinner (Italia): 10.300 puntos Novak Djokovic (Serbia): 5.280 puntos Alexander Zverev (Alemania): 4.605 puntos Lorenzo Musetti (Italia): 4.405 puntos Alex de Miñaur (Australia): 4.080 puntos Taylor Fritz (Estados Unidos): 3.940 puntos Felix Auger-Aliassime (Canadá): 3.725 puntos Ben Shelton (Estados Unidos): 3.600 puntos Alexander Bublig (Kazajistán): 3.235 puntos

