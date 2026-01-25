Un Zverev inspirado dejó sin chances a Cerúndolo y lo eliminó del Abierto de Australia

En horas de la madrugada en Argentina, Francisco Cerúndolo se vio las caras con Alexander Zverev por los octavos de final del Abierto de Australia, que se emite a través de Disney+. El alemán no dejó dudas y se quedó con el partido en tres sets. El número 3 del mundo venció al argentino por 6/2, 6/4 y 6/4 y avanzó a los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará a Learner Tien, que viene de ganarle con comodidad a Daniil Medvedev.

Francisco Cerúndolo venía mostrando un gran tenis. La derecha hacía estragos en sus rivales y la ilusión de avanzar a cuartos de final en un Grand Slam por primera vez en su carrera estaba latentes, pero Zverev estuvo intratable y se quedó con el duelo en tres sets. De esta manera, Sascha iguala el historial y ahora son 3 victorias por lado.

¿Qué dijo Zverev tras superar a Cerúndolo?

En conferencia de prensa, el alemán afirmó: “He jugado seis partidos en lo que va de año y me estoy encontrando muy bien. Sé que el nivel de exigencia va a subir ahora en la segunda semana, pero estoy preparado para mantener la máxima concentración. Es determinante para mi mejora el hecho de estar jugando libre de dolor”.

Por otro lado, Sascha comentó: “Además, en pretemporada he podido entrenar bastante. El año pasado apenas pude trabajar en ningún aspecto de mi juego porque necesitaba recuperarme de mis problemas físicos. Además, cuando compites sin sentir dolor, el tenis es mucho más divertido”.

Zverev y Cerúndolo se saludan en la red. (Foto: Getty).

Sascha palpitó los cuartos de final

Learner Tien será el próximo rival de Zverev y así lo palpitó el número 3 del mundo: “No esperaba que ganara tan fácil a Medvedev. Analizaré ese partido porque siento un gran respeto por Learner. Es muy joven y tiene un potencial enorme”.

“Se habla mucho de otros jugadores de su misma edad, pero no tanto de él, cuando en realidad él es quien está rindiendo a un nivel más alto. Me encanta su ética de trabajo. Creo que mi experiencia acumulada durante años puede ser importante para este partido, pero Tien habrá trabajado mucho a nivel mental para no ser presa de los nervios en un partido como el que nos espera”, completó Sascha.

