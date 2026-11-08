Alineaciones de Hoffenheim y Schalke por la Bundesliga: formaciones probables

Hoffenheim recibe a Schalke este domingo 8 de noviembre desde las 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 19:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el SNP Arena. Hoffenheim viene de caer 0-2 ante Werder Bremen y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Schalke viene de caer 0-2 ante RB Leipzig y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Hoffenheim y Schalke
Hoffenheim (4-4-2): Oliver Baumann, Natnael Abraha, Ozan Kabak, Koki Machida, Mats Rots, Alexander Prass, Leon Avdullahu, Wouter Burger, Adam Daghim, Tim Lemperle, Fisnik Asllani. DT: Christian Ilzer.
Schalke (4-2-3-1): Loris Karius, Timo Becker, Nikola Katic, Ruca, Vitalie Becker, Soufiane El-Faouzi, Kenan Karaman, Satoshi Tanaka, Dejan Ljubicic, Edin Dzeko, Adil Aouchiche. DT: Miron Muslic.
La previa de Hoffenheim y Schalke: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 8 de noviembre
- Hora: 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 19:30 de España
- Estadio: SNP Arena
- Historial: 30 cruces — Hoffenheim ganó 14, Schalke ganó 9 y empataron 7
- Último antecedente: 09/04/2023: Hoffenheim 2-0 Schalke
- Próximo partido de Hoffenheim: vs. Eintracht Frankfurt, sábado 21 de noviembre
- Próximo partido de Schalke: vs. Stuttgart, sábado 21 de noviembre