Kompany expone a Luis Díaz por el pedido que le hizo antes de lesionarse en el Bayern

Revelación desde el camerino bávaro. Descubre la petición que le hizo Luis Díaz a Vincent Kompany antes de salir lesionado en el Bayern.

Venía de ser la gran figura de la victoria 6-1 contra el RB Leipzig con tres goles y de repente apareció en el banco de suplentes para el partido contra Arsenal por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. Algo pasó con Luis Díaz en el Bayern Múnich y Vincent Kompany no dudó en exponerlo.

El cartel electrónico se levantó al minuto 23 del segundo tiempo y se iluminó en color verde con el número 14. ‘Lucho’ Díaz ingresó cuando el partido lo iban ganando 2-1, pero el empate de Declan Rice no fue la única mala noticia. Luego de intentar un pique, el extremo del Bayern Múnich sintió el famoso pinchazo.

Luis Díaz tuvo que salir del empate 2-2 entre Bayern y Arsenal del 21 de octubre, y a pesar de que el mismo ‘Lucho’ afirmó que “no es nada grave”, ya se confirmó la gravedad de la lesión. ¿Se pudo evitar? Sí, por la confesión que hizo Vincent Kompany.

Kompany expone a Luis Díaz por el pedido que le hizo antes de lesionarse

Vincent Kompany admitió un error con Luis Díaz. (Foto: Getty)

Justo después de que ‘Lucho’ Díaz se lesionara, el técnico del Bayern Múnich confesó el pedido que le hizo el jugador colombiano. ¿Si se negaba evitaba la lesión? “Debería haber salido contra el Leipzig. Teníamos un poco de miedo de que algo hubiera pasado. En realidad, tuvimos suerte de que esté con nosotros hoy (21 de octubre). No entrenó al 100 por ciento. Esta mañana (21 de octubre) dijo: ‘Entrenador, quiero participar. Me gustaría jugar’“.

Bayern Múnich confirmó la gravedad de la lesión de Luis Díaz

“Luis Díaz sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de la Liga de Campeones que enfrentó al FC Bayern contra el Arsenal el miércoles por la noche. Así lo han revelado los exámenes realizados por el departamento médico del conjunto bávaro. El delantero de 29 años será, por lo tanto, baja por el momento”, publicó el Bayern Múnich. La incapacidad sería de 4 a 6 semanas.

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