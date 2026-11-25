El delantero del Real Betis fue clave en el triunfo contra Slovan de Bratislava. Se une a los cafeteros con dobletes en la Champions.

Colombia sigue marcando tendencia en una UEFA Champions League donde el nombre de Juan Camilo Hernández se mete en la historia grande de los cafeteros. El delantero del Real Betis marcó los dos goles del triunfo del equipo de Manuel Pellegrini en su visita al Slovan de Bratislava. No es el primer jugador de Néstor Lorenzo que lo consigue en esta temporada.

Hay un total de 9 colombianos que han anotado como un mínimo de 2 goles en un partido de la UEFA Champions League. El primero fue nada más ni nada menos que Faustino Asprilla cuando anotó su famoso hat-trick de la mano del Newcastle y frente a Barcelona el 17 de septiembre de 1997. Fue el único de estos nombres que lo hizo durante el siglo XX.

Tenían que pasar casi 15 años para volver a ver algo similar de la mano de Jackson Martínez. Hablamos de uno de los tres colombianos que lo hizo en dos oportunidades y en encuentros frente a Dinamo de Kiev como frente a Shakhtar Donetsk de Ucrania. En la temporada 2014-2015 también se le sumarían los dos goles que también le marcaría al Anderlecht como visitante de la mano del Borussia Dortmund.

12 meses más tarde se uniría a esta ecuación Felipe Pardo con sus goles de la mano del Olympiacos ante el Dinamo de Zagreb. Tras ello llegaría el turno de un Radamel Falcao García que con Mónaco anotaría sendos dobletes frente al CSKA de Moscú y Manchester City durante la campaña 2016 a 2017. Es el único que lo hizo en dos ocasiones durante la misma campaña.

Falta James Rodríguez en este ranking, pero no Luis Díaz. Tanto con la camiseta del Liverpool como con la del Bayern de Múnich tendría la posibilidad de anotar un mínimo de 2 goles en partidos de la Champions frente a Bayer Leverkusen y Paris Saint-Germain. Ante los alemanes marcaría uno de sus pocos tripletes desde su llegada al continente europeo.

Suárez, otro colombiano con doblete en Champions esta campaña: GETTY

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2026 ha sido el año donde más veces hemos visto a los colombianos lograr dobletes en el torneo de clubes más importante del planeta. El primero de estos fue Camilo Durán de la mano del Qarabag de Azerbaiyán frente al Eintracht Frankfurt el 21 de enero de 2026. El pasado 21 de octubre Luis Javier Suárez lo haría con el Sporting de Lisboa en la derrota 2 a 3 frente al LASK. Juan Camilo Hernández es el último con lo visto a lo largo de las últimas horas en la ciudad de Bratislava.

Se espera por el regreso de Luis Díaz en Bayern Múnich

Hizo parte de la convocatoria de Vincent Kompany para visitar al Lille de Francia en la quinta jornada de la fase de liguilla de la UEFA Champions League. Recordemos que no participa en los encuentros del Bayern de Múnich desde el pasado 20 de octubre y tras lesionarse frente al Arsenal. Ante la ausencia de Harry Kane espera que sume minutos.

Incluso se ha comentado por la prensa alemana que Luis Díaz podría ocupar la posición de centro delantero. Todo ello como mínimo hasta la llegada del mercado del mes de enero donde se espera que Bayern de Múnich intente realizar alguna incorporación. No nos olvidemos que el vigente ganador del Balón de Oro no podrá regresar hasta mediados de febrero en el mejor de los casos.

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