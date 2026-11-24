Polos opuestos en Colombia. Descubre el guiño de Luis Díaz a Sebastián Villa y la lapidaria respuesta de Carlos Antonio Vélez sobre su regreso a la Selección.

El nombre de Sebastián Villa volvió a sonar con fuerza para regresar a la Selección Colombia y las protagonistas del fútbol colombiano dieron pistas sobre su aprobación y repudio? Luis Díaz y el periodista Carlos Antonio Vélez se hicieron sentir.

Con una actuación de 8.1 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, que lo llevó a ser figura del título de Boca Juniors contra Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026, Villa volvió a darle argumentos a Néstor Lorenzo para ser convocado a la Selección Colombia.

Una asistencia y el desequilibrio constante por la banda izquierda hicieron que la lluvia de elogios llegara para Sebastián Villa. Luis Díaz y Carlos Antonio Vélez reaccionaron a esta actuación y estuvieron en polos opuestos. ¿A quién le hace caso Lorenzo?

La reacción de Luis Díaz a la gran actuación de Sebastián Villa en la final de la Copa Sudamericana

Luis Díaz y Sebastián Villa. (Foto: Getty)

Una de las publicaciones que hizo Villa luego de conseguir el título de la Copa Sudamericana 2026 con Boca Juniors tuvo 16 fotos y el mensaje “campeones internacionales”. ‘Lucho’ Díaz no dudó en darle la bendición a la actuación del extremo colombiano y le comentó la publicación con tres emojis de manos aplaudiendo.

Reacción de Luis Díaz al post de Villa. (Foto: IG)

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Carlos Antonio Vélez rechazó el regreso de Sebastián Villa a la Selección Colombia

Hace más de 7 años y 8 meses que Sebastián Villa no es convocado a la Selección Colombia y Carlos Antonio Vélez no dudó en oponerse a este regreso diciendo que “a la selección colombiana la han perrateado de muchas maneras, la han llenado de amigos y amigos de los amigos, de intereses económicos de un puñado de personajes; la convirtieron en la caja menor de unos cuantos; la han sometido a la mediocridad futbolística permanente; no le han permitido un verdadero salto de calidad contratando y manteniendo a los técnicos que han tenido en el último tiempo, y la han alejado de los valores y la verdad. Por lo tanto, pretender usarla para normalizar la violencia de género sería ponerle una raya más al tigre. Hagan lo que quieran”.

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