Luis Díaz ya vive su peor inicio de temporada en Europa

La ausencia de goles y asistencias ante el Bodo certifica el arranque más humano de CR7 en Europa. Bayern Múnich quiere recuperarle.

Solamente Luis Díaz podría clasificarse como una noticia no positiva del debut con victoria del Bayern Múnich en la UEFA Champions League. La goleada por 5 a 0 de los dirigidos por Vincent Kompany frente al Bodø/Glimt de Noruega mostró todo su potencial ofensivo, así como el negativo momento que vive El Guajiro desde el pasado mes de agosto. Nunca había comenzado de esta manera una temporada en el Viejo Continente.

Los números son contundentes y no mienten. Nunca desde su llegada a Europa en el año 2022 Luis Díaz había empezado la temporada con apenas un gol y cero asistencias en 4 partidos. Si bien el año pasado únicamente el Stuttgart le sufrió durante la Supercopa de Alemania, el cafetero sí había podido realizar pases de gol durante la Bundesliga hasta completar sus primeros cuatro partidos en Baviera.

El de la vigente campaña es su inicio más pobre desde que salió de Junior rumbo a Portugal. Nunca desde 2019 había comenzado con registros tan pobres en equipos de la talla del Porto, Liverpool y ahora Bayern Múnich. Su mejor comienzo se vio tanto en la última temporada con Los Dragones como en la última con el Liverpool, donde terminaría anotando 3 tantos además de dar un par de asistencias.

El bajón numérico del colombiano llega en tiempos donde también su rendimiento es cuestionado en tierras alemanas. Se habla de un Luis Díaz con muchas más dificultades a nivel ofensivo, poniendo en duda incluso que pueda llegar a los registros de la última temporada y donde se convirtió en parte de uno de los mejores tridentes del Viejo Continente. Recuperarle para la causa será vital en el Bayern Múnich.

Luis Díaz vive su racha más humana en años: GETTY

En lo que va de temporada el colombiano solamente pudo anotarle al Stuttgart por la primera jornada de la Bundesliga. Todo ocurrió en el minuto 92 de un encuentro que los dirigidos por Vincent Kompany terminarían venciendo por 5-1. Desde entonces su aporte en cuanto a estadísticas ofensivas se refiere se ha detenido desde el 28 de agosto.

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Luis Díaz, a evitar su peor racha en Europa

El registro más negativo del cafetero en la acumulación de partidos sin goles y asistencias llega a 5. Ocurrió la temporada pasada con el Bayern Múnich a finales del mes de enero. En caso de no poder anotarle o asistir vs. Elversberg el próximo 13 de septiembre hablaríamos de su segunda racha más larga sin aportar al marcador en el Viejo Continente.

Todo llega para Luis Díaz después de un verano movido donde fue objetivo del fútbol de Arabia Saudita. Únicamente el deseo del Bayern Múnich por mantenerlo en su plantilla evitó negociaciones con el fondo soberano de Oriente Medio. No nos olvidemos de que dentro de 10 días tendrá que poner rumbo a la concentración de la Selección Colombia para los amistosos de finales de septiembre.

Datos claves

Luis Díaz registra su peor inicio de temporada europea desde su llegada en 2019.

registra su peor inicio de temporada europea desde su llegada en 2019. El extremo Luis Díaz suma solo un gol y cero asistencias en cuatro partidos.

suma solo un gol y cero asistencias en cuatro partidos. Bayern Múnich rechazó ofertas de Arabia Saudita para retener a Luis Díaz.