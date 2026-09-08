Harry Kane defendió a Luis Díaz tras las críticas a su rendimiento: “Lo hace excepcionalmente bien”

Luis Díaz vivió un fin de semana complicado. El empate 0 a 0 en la visita del Bayern Múnich al Schalke 04 derivó en decenas de críticas a su rendimiento y puntería en ataque. La respuesta oficial por parte del club alemán llega en manos de un Harry Kane que llena de elogios al colombiano. Se viene el inicio de la Champions para un plantel que tiene la Copa de Europa como gran objetivo.

“Lo que más aprecio de Lucho es su habilidad para entrar en el área. Esos goles poco espectaculares, como me gusta llamarlos. A los extremos se les suele elogiar por su regate y sus jugadas espectaculares. Pero también hay que estar bien posicionado en el segundo palo y aprovechar los rebotes. Eso es precisamente lo que Lucho hace excepcionalmente bien”, declaraba el alemán en las últimas horas. Todo ello como respuesta a quienes critican el rendimiento de Luis Díaz.

Se vio al colombiano incómodo en el encuentro disputado en Gelsenkirchen. Fue el único titular de los tres principales delanteros que tiene Vincent Kompany en su plantilla. Pocas veces pudo romper la línea defensiva del local y recibió una de las peores valoraciones del equipo en portales como SofaScore. Kane no duda de que simplemente se trata de un bache, así como de que el cafetero será vital para conseguir el gran objetivo de la temporada.

Además de elogiar a Luis Díaz, vimos al británico hablar de la Champions League como la gran obsesión del equipo de Kompany. Durante la última temporada solamente el Paris Saint-Germain de Luis Enrique pudo eliminarles durante las semifinales del torneo. Los bávaros no levantan la máxima conquista europea desde el año 2020 en la burbuja de Lisboa durante la pandemia.

Kane no se une a las críticas que recibe Luis Díaz: GETTY

“Estamos muy cerca. La temporada pasada, los pequeños detalles marcaron la diferencia. Esta temporada afrontamos el partido con la firme intención de que este sea nuestro año. Pero en la Champions League no se trata solo de ser el mejor equipo. A veces también se necesita un poco de suerte en el momento justo. Creo que este año será similar”, reflexiones de Kane alrededor de una Orejona donde arrancan su campaña midiendo fuerzas con Bodø/Glimt de Noruega este jueves en el Allianz Arena.

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Bayern Múnich no descarta salida de Olise

Jan-Christian Dreesen, CEO del Bayern, habló del contrato de Olise en Múnich hasta el 2029. Negó ofertas por el galo durante el último verano, pero no se animó a afirmar que hará parte del plantel de la campaña 2027/2028: “Fue una tontería decir que este verano tuvimos decenas de propuestas sobre la mesa. No tuvimos ninguna”.

“En este negocio, prometer algo es delicado… ¿Podremos retener a Olise de forma permanente? Volveremos a hablar de ello el próximo verano”, fueron sus declaraciones a Sport1. En Alemania ni mucho menos cierran la puerta a la posibilidad de perder a uno de los tres integrantes del mejor tridente de ataque de la última campaña en el fútbol europeo.

Datos claves

Harry Kane elogió públicamente a Luis Díaz tras las críticas recibidas en Alemania .

elogió públicamente a tras las críticas recibidas en . El delantero Harry Kane calificó como clave la presencia de Luis Díaz en el Bayern .

calificó como clave la presencia de en el . Jan-Christian Dreesen confirmó que no recibieron ofertas por Michael Olise este verano.