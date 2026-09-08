Sorpresa: Dos colombianos, entre los nominados finales al Balón de Oro

France Football dio a conocer la lista de nominados finales para el Balón de Oro y como buena noticia para el fútbol colombiano, hay dos jugadores nacionales nominados. Luis Díaz regresa a la lista final del galardón tras otro año positivo en Bayern Múnich.
El otro colombiano es Julián Quiñones, quien también aparece entre los candidatos al galardón. Su presencia representa otra noticia destacada para el fútbol nacional, que tendrá a dos representantes en la lista de France Football, aunque este último haya decidido defender a México y su selección.
Para Luis Díaz, esta nominación marca su regreso a la lista después de su aparición en 2022. El guajiro vuelve a recibir este reconocimiento tras una temporada en la que fue protagonista con el Bayern Múnich.
Quiñones, por su parte, llega a esta instancia respaldado por una destacada campaña con la Selección de México. El delantero fue una de las figuras ofensivas del equipo durante el Mundial 2026, donde marcó cuatro goles y dio una asistencia en cinco partidos.
La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el 26 de octubre en Londres. Allí se conocerá quién se queda con el premio, mientras Díaz y Quiñones esperan hacer historia para Colombia.
Lista completa de nominados al Balón de Oro
- Jude Bellingham – Real Madrid
- Pau Cubarsí – FC Barcelona
- Marc Cucurella – Real Madrid
- Ousmane Dembélé – PSG
- Bruno Fernandes – Manchester United
- Luis Díaz – Bayern
- Erling Haaland – Manchester City
- Gabriel Magalhães – Arsenal
- Harry Kane – Bayern
- Achraf Hakimi – PSG
- Khvicha Kvaratskhelia – PSG
- Lamine Yamal – FC Barcelona
- Sadio Mané – Al Nassr
- Marquinhos – PSG
- Lautaro Martínez – Inter
- Kylian Mbappé – Real Madrid
- Lionel Messi – Inter Miami
- Nuno Mendes – PSG
- Michael Olise – Bayern
- Joao Neves – PSG
- Julián Quiñones – Al-Qadisiyah
- Willian Pacho – PSG
- Declan Rice – Arsenal
- Rodri Hernández – FC Barcelona
- Ferran Torres – PSG
- Fabián Ruiz – PSG
- Dayot Upamecano – Bayern
- William Saliba – Arsenal
- Vinicius – Real Madrid
- Vitinha – PSG
Julian Quiñónes – Selección de México.
En resumen
- Dos futbolistas colombianos fueron incluidos en la lista final de nominados al Balón de Oro para la edición de esta temporada 2026.
- El reconocimiento internacional premia su extraordinario nivel en la élite europea y con la Selección Colombia, situándolos entre los mejores jugadores del planeta.
- La nominación genera orgullo en el fútbol cafetalero, consolidando una actuación histórica para el balompié de Colombia en la gala mundial.