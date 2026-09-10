Bayern Múnich explicó por qué gastó 75 millones de euros en Luis Díaz pero no en Barcola o Anthony Gordon

Operaciones como la de Barcola o Anthony Gordon fueron descartadas por temas económicos. Este no fue el caso con Luis Díaz.

Durante todo el verano se habló de la posibilidad de que el Bayern Múnich trajese competencia a Luis Díaz. El cafetero firmó una primera gran temporada en Alemania, pero desde la directiva del club se pretendían quitar minutos que no sean necesarios para esta campaña. Los Bávaros explican por qué se gastaron más de 75 millones en El Guajiro pero no en otros nombres como Anthony Gordon o Bradley Barcola.

“Con Luis Díaz, tomamos una decisión que también fue costosa, pero a una escala diferente a la de Bradley. Además, Díaz es un jugador que atrae a la afición al estadio. Estamos muy contentos con él”, palabras de Max Eberl, el director deportivo del Bayern Múnich, en las últimas horas. Lucho, un activo vital dentro y fuera del campo.

El Bayern marca que sus posibles suplentes eran demasiado caros. Incluso, que no cuentan con ese eslogan de estrella mundial que atrae aficionados como sí lo tiene Luis Díaz. Los nombres de Anthony Gordon o Bradley Barcola fueron carne de rumores durante todo el verano en tierras alemanas.

“Sinceramente, ya conocía a Bradley de mi etapa en Leipzig. Quería ficharlo para el RB Leipzig. Nos sentamos a hablarlo y así fue como estreché lazos con él. Por lo tanto, siempre hubo interés. Claro que también lo consideramos para el Bayern. Pero al oír esas cifras, nos pareció demasiado”, más reflexiones de Eberl. No olvidemos que por el ex PSG pasaron más de 100 millones de euros en las últimas semanas.

Bayern no estaba dispuesto a pagar tanto por un suplente de Luis Díaz: GETTY

Gordon acabó en el Barcelona. Su precio de salida le hacía imposible para la economía del Bayern. Invertir tantos millones por un suplente de Luis Díaz no encajaba en el plan: “No es ningún secreto que estábamos interesados en Anthony Gordon para la banda izquierda. El Barça pagó 80 millones por él. No entramos porque era demasiado caro, no estábamos dispuestos a pagar ese dinero”.

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Bayern Múnich no teme por Harry Kane

Se habla de acuerdo total en cuanto a la palabra de ambas partes, pero todavía no llega la firma de Harry Kane. El inglés termina contrato en el 2027 y en Múnich urgen las prisas por cerrar su continuidad. Eberl pide calma ante los miedos que existen de que se rompa el tridente con Luis Díaz y Michael Olise.

“Se nota que Harry se siente como en casa en Múnich, en el club y con el equipo. No veo ninguna razón por la que no deba renovar su contrato. No queremos que se convierta en una historia interminable, y no lo será“, más reflexiones del director deportivo del Bayern sobre el momento de forma de una plantilla que en horas empieza su Champions League ante el Bodø/Glimt.

Datos claves

Max Eberl justificó la inversión de 75 millones de euros por Luis Díaz .

justificó la inversión de 75 millones de euros por . Bayern Múnich descartó los fichajes de Bradley Barcola y Anthony Gordon por costo.

descartó los fichajes de y por costo. El directivo Max Eberl confía en la renovación contractual del delantero Harry Kane.