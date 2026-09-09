Luis Díaz sube al podio de los colombianos más nominados al Balón de Oro junto a Tino Asprilla y Falcao

Luis Díaz iguala a James en nominaciones al Balón de Oro. Estos son los cafeteros que más veces lo consiguieron a lo largo de su carrera.

Luis Díaz se prepara para una nueva edición de la UEFA Champions League mientras desde France Football se premia su rendimiento con el Bayern Múnich. El colombiano aparece dentro de los 30 nominados para el Balón de Oro que será entregado el próximo 26 de octubre en Londres. Se trata de su segunda nominación y ya queda cerca de los cafeteros que más veces estuvieron convocados para el máximo galardón individual de este juego.

Como decimos, es la segunda vez que Luis Díaz aparece en esta lista. Lo hizo por primera vez en el año 2022 tras un primer semestre impoluto y otro en Liverpool donde incluso llegaría a la final de la Copa de Europa. Y la extraordinaria temporada que firmó con el Bayern Múnich el curso pasado supone su segunda nominación. Iguala a James Rodríguez, que se quedó también en dos.

Pero ninguno de estos se encuentra en la punta de la tabla que pone a los colombianos más veces en el Balón de Oro. Faustino Asprilla es uno de los líderes en este sentido con sus 3 nominaciones entre los años 1993, 1996 y 1997. Su rendimiento por aquel entonces en clubes de peso como Parma o Newcastle de la Premier League le valió para codearse con los mejores jugadores de la década de los 90. Fue además el primer cafetero en ser nominado al premio.

Tuvieron que pasar muchos años para ver algo igual. El otro colombiano que tiene 3 nominaciones hasta la fecha es Radamel Falcao García. 2012, 2013 y 2017 fueron las veces donde El Tigre apareció en la lista final de candidatos para el máximo premio. Las primeras llegaron en el Atlético de Madrid y la segunda en la que seguramente supuso su mejor temporada con el Mónaco. En ella ganó el título de la Ligue 1 y alcanzó las semifinales de la UEFA Champions League.

Asprilla, con Falcao, los que más nominaciones tienen al Balón de Oro: GETTY

Díaz les igualará si puede conseguir una nominación más dentro de algunos meses. En fútbol masculino también hay que destacar la presencia de Óscar Córdoba como el único arquero colombiano que hasta la fecha ha sido nominado para el premio. Eran otros tiempos y otros sistemas de elección diferentes a los que vemos por estas fechas con el premio Lev Yashin. Luis ya espera al 26 de octubre del año 2026 para saber en qué posición se encuentra de la tabla de mejores jugadores de la última temporada.

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Los 30 nominados al Balón de Oro

Achraf Hakimi

Bruno Fernandes

Dayot Upamecano

Declan Rice

Erling Haaland

Fabián Ruiz

Ferran Torres

Gabriel Magalhães

Harry Kane

Jude Bellingham

Julián Quiñones

Khvicha Kvaratskhelia

Kylian Mbappé

Lamine Yamal

Lautaro Martínez

Lionel Messi

Luis Díaz

Marc Cucurella

Marquinhos

Michael Olise

Nuno Mendes

Ousmane Dembélé

Pau Cubarsí

Rodri Hernández

Sadio Mané

Vinícius Jr.

Vitinha

William Saliba

Willian Pacho

João Neves

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