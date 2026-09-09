Luis Díaz sube al podio de los colombianos más nominados al Balón de Oro junto a Tino Asprilla y Falcao

Luis Díaz se prepara para una nueva edición de la UEFA Champions League mientras desde France Football se premia su rendimiento con el Bayern Múnich. El colombiano aparece dentro de los 30 nominados para el Balón de Oro que será entregado el próximo 26 de octubre en Londres. Se trata de su segunda nominación y ya queda cerca de los cafeteros que más veces estuvieron convocados para el máximo galardón individual de este juego.
Como decimos, es la segunda vez que Luis Díaz aparece en esta lista. Lo hizo por primera vez en el año 2022 tras un primer semestre impoluto y otro en Liverpool donde incluso llegaría a la final de la Copa de Europa. Y la extraordinaria temporada que firmó con el Bayern Múnich el curso pasado supone su segunda nominación. Iguala a James Rodríguez, que se quedó también en dos.
Pero ninguno de estos se encuentra en la punta de la tabla que pone a los colombianos más veces en el Balón de Oro. Faustino Asprilla es uno de los líderes en este sentido con sus 3 nominaciones entre los años 1993, 1996 y 1997. Su rendimiento por aquel entonces en clubes de peso como Parma o Newcastle de la Premier League le valió para codearse con los mejores jugadores de la década de los 90. Fue además el primer cafetero en ser nominado al premio.
Tuvieron que pasar muchos años para ver algo igual. El otro colombiano que tiene 3 nominaciones hasta la fecha es Radamel Falcao García. 2012, 2013 y 2017 fueron las veces donde El Tigre apareció en la lista final de candidatos para el máximo premio. Las primeras llegaron en el Atlético de Madrid y la segunda en la que seguramente supuso su mejor temporada con el Mónaco. En ella ganó el título de la Ligue 1 y alcanzó las semifinales de la UEFA Champions League.
Asprilla, con Falcao, los que más nominaciones tienen al Balón de Oro: GETTY
Díaz les igualará si puede conseguir una nominación más dentro de algunos meses. En fútbol masculino también hay que destacar la presencia de Óscar Córdoba como el único arquero colombiano que hasta la fecha ha sido nominado para el premio. Eran otros tiempos y otros sistemas de elección diferentes a los que vemos por estas fechas con el premio Lev Yashin. Luis ya espera al 26 de octubre del año 2026 para saber en qué posición se encuentra de la tabla de mejores jugadores de la última temporada.
Los 30 nominados al Balón de Oro
- Achraf Hakimi
- Bruno Fernandes
- Dayot Upamecano
- Declan Rice
- Erling Haaland
- Fabián Ruiz
- Ferran Torres
- Gabriel Magalhães
- Harry Kane
- Jude Bellingham
- Julián Quiñones
- Khvicha Kvaratskhelia
- Kylian Mbappé
- Lamine Yamal
- Lautaro Martínez
- Lionel Messi
- Luis Díaz
- Marc Cucurella
- Marquinhos
- Michael Olise
- Nuno Mendes
- Ousmane Dembélé
- Pau Cubarsí
- Rodri Hernández
- Sadio Mané
- Vinícius Jr.
- Vitinha
- William Saliba
- Willian Pacho
- João Neves
Datos claves
- Luis Díaz sumó su segunda nominación al Balón de Oro tras su paso por Inglaterra.
- Faustino Asprilla y Radamel Falcao García lideran a Colombia con tres nominaciones al Balón de Oro.
- El premio del Balón de Oro se entregará en Londres el próximo 26 de octubre.