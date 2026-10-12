Alineaciones de Arsenal y Lille por la Champions League: formaciones probables

Se viene Arsenal vs. Lille este martes 13 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Arsenal y Lille
Arsenal viene de ganarle 1-0 a Napoli.
Lille viene de caer 2-3 ante Betis.
Las alineaciones de Arsenal y Lille
Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhães, Ezri Konsa, Ben White, Martin Odegaard, Mikel Merino, Declan Rice, Viktor Gyokeres, Eberechi Eze, Bukayo Saka. DT: Mikel Arteta.
Lille (4-2-3-1): Berke Özer, Romain Perraud, Alexsandro Ribeiro, Tanguy Nianzou, Nathan Ngoy, Hákon Arnar Haraldsson, Nabil Bentaleb, Benjamin Andre, Ayase Ueda, Gaëtan Perrin, Dilane Bakwa. DT: Davide Ancelotti.
Suplentes de Arsenal: Cristhian Mosquera, Jurrien Timber, Kepa Arrizabalaga, Noni Madueke, Kai Havertz, Illan Meslier, Martín Zubimendi, Bruno Guimarães, Myles Lewis-Skelly, Max Dowman, Marli Salmon.
Suplentes de Lille: Loun Srdanovic, Olivier Giroud, Osame Sahraoui, Orlando Gill, Maurits Kjaergaard, Ngalayel Mukau, Başar Önal, Calvin Verdonk, Isaac Cossier, Soriba Diaoune, Thomas Sajous.
La previa de Arsenal y Lille: todo lo que hay que saber
- Día: martes 13 de octubre
- Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
- Próximo partido de Arsenal: vs. Bayern, miércoles 21 de octubre
- Próximo partido de Lille: vs. Galatasaray, miércoles 21 de octubre