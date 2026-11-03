Dónde ver EN VIVO Bodo Glimt vs. Lille por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Bodo Glimt recibe a Lille este martes 3 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Aspmyra Stadion.
Bodo Glimt llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Lille tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Bodo Glimt ganó 3-2 como local ante Viking en la fecha anterior. Bodo Glimt está 28° en la tabla con 3 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Vålerenga.
En su último compromiso, Lille ganó 1-0 como local ante Lens. El conjunto marcha 35° con 0 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Monaco.
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN4 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Shakhtar Donetsk vs. Sporting
|Martes 3 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Galatasaray vs. Stuttgart
|Martes 3 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Villarreal vs. PSG
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Manchester United vs. Roma
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|LASK vs. Slovan Bratislava
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Feyenoord vs. Inter
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Barcelona vs. Aston Villa
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Bayern
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Fenerbahce vs. Liverpool
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|AEK Athens vs. Real Madrid
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viking vs. Sabah FK
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Slavia Praga vs. Arsenal
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lens vs. Como 1907
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|RB Leipzig vs. Man City
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSV vs. Brujas
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Porto vs. Napoli
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Dortmund vs. Betis
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Bodo Glimt y Lille se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Bodo Glimt suma 3 puntos en el torneo.
- Lille suma 0 puntos en el torneo.