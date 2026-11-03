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Dónde ver EN VIVO Bodo Glimt vs. Lille por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Bodo Glimt y Lille se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Aspmyra Stadion, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Bodo Glimt vs. Lille, Champions League
Bodo Glimt vs. Lille, Champions League

Bodo Glimt recibe a Lille este martes 3 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Aspmyra Stadion.

Bodo Glimt llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Lille tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Bodo Glimt ganó 3-2 como local ante Viking en la fecha anterior. Bodo Glimt está 28° en la tabla con 3 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Vålerenga.

En su último compromiso, Lille ganó 1-0 como local ante Lens. El conjunto marcha 35° con 0 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Monaco.

Horario del partido

  • México (CDMX): 14:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 17:00 hs
  • Colombia: 15:00 hs
  • Perú: 15:00 hs
  • Chile: 17:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Shakhtar Donetsk vs. SportingMartes 3 de noviembre11:4514:4518:45
Galatasaray vs. StuttgartMartes 3 de noviembre11:4514:4518:45
Villarreal vs. PSGMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Manchester United vs. RomaMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
LASK vs. Slovan BratislavaMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Feyenoord vs. InterMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Barcelona vs. Aston VillaMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Atlético de Madrid vs. BayernMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Fenerbahce vs. LiverpoolMiércoles 4 de noviembre11:4514:4518:45
AEK Athens vs. Real MadridMiércoles 4 de noviembre11:4514:4518:45
Viking vs. Sabah FKMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Slavia Praga vs. ArsenalMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Lens vs. Como 1907Miércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
RB Leipzig vs. Man CityMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
PSV vs. BrujasMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Porto vs. NapoliMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Dortmund vs. BetisMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Bodo Glimt y Lille se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Bodo Glimt suma 3 puntos en el torneo.
  • Lille suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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