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Champions League

Dónde ver EN VIVO Lille vs. Galatasaray por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Lille y Galatasaray se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Lille vs. Galatasaray, Champions League
Lille vs. Galatasaray, Champions League

Lille recibe a Galatasaray este miércoles 21 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Los dos llegan con la urgencia de sumar los primeros puntos en esta Champions, algo que todavía no lograron en las dos fechas disputadas.

Ninguno de los dos ganó en el torneo hasta ahora y la tabla empieza a apretar: quedarse otra vez sin puntos complica cualquier aspiración de avanzar de fase.

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La actualidad de ambos equipos

El Lille viene de rescatar un empate 1-1 como local ante el Brest, después de la dura caída 0-3 frente al Arsenal. En la liga había mostrado algo mejor cara con un triunfo ajustado ante Le Havre, pero en la Champions todavía no pudo convertir ese funcionamiento en puntos.

Galatasaray llega con una victoria reciente, 1-0 como visitante ante Gençlerbirliği, que le dio algo de aire después de la goleada en contra sufrida ante Barcelona por 4-1 en su cancha. Antes de eso había goleado 3-1 a Kasımpaşa, así que el equipo turco combina partidos de gran nivel ofensivo con bajones defensivos preocupantes.

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 13:45 hs
  • Colombia: 11:45 hs
  • Perú: 11:45 hs
  • Chile: 13:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Como 1907 vs. Manchester UnitedMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. FeyenoordMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Sporting vs. LASKMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Real Madrid vs. RB LeipzigMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. Shakhtar DonetskMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Brujas vs. LensMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. VikingMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Lille y Galatasaray se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Lille suma 0 puntos en el torneo.
  • Galatasaray suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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