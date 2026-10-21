Dónde ver EN VIVO Lille vs. Galatasaray por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Lille recibe a Galatasaray este miércoles 21 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Los dos llegan con la urgencia de sumar los primeros puntos en esta Champions, algo que todavía no lograron en las dos fechas disputadas.
Ninguno de los dos ganó en el torneo hasta ahora y la tabla empieza a apretar: quedarse otra vez sin puntos complica cualquier aspiración de avanzar de fase.
La actualidad de ambos equipos
El Lille viene de rescatar un empate 1-1 como local ante el Brest, después de la dura caída 0-3 frente al Arsenal. En la liga había mostrado algo mejor cara con un triunfo ajustado ante Le Havre, pero en la Champions todavía no pudo convertir ese funcionamiento en puntos.
Galatasaray llega con una victoria reciente, 1-0 como visitante ante Gençlerbirliği, que le dio algo de aire después de la goleada en contra sufrida ante Barcelona por 4-1 en su cancha. Antes de eso había goleado 3-1 a Kasımpaşa, así que el equipo turco combina partidos de gran nivel ofensivo con bajones defensivos preocupantes.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 13:45 hs
- Colombia: 11:45 hs
- Perú: 11:45 hs
- Chile: 13:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, CBS Sports Golazo
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Como 1907 vs. Manchester United
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Feyenoord
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Sporting vs. LASK
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Real Madrid vs. RB Leipzig
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Arsenal
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Brujas vs. Lens
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Viking
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Lille y Galatasaray se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Lille suma 0 puntos en el torneo.
- Galatasaray suma 0 puntos en el torneo.