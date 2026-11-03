Alineaciones de Bodo Glimt y Lille por la Champions League: formaciones probables

Bodo Glimt recibe a Lille este martes 3 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Aspmyra Stadion. Bodo Glimt viene de caer 3-4 ante Napoli y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Lille viene de caer 2-4 ante Galatasaray y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Bodo Glimt y Lille
Bodo Glimt (4-4-2): Nikita Haikin, Fredrik Sjovold, Jostein Gundersen, Odin Lurås Bjortuft, Fredrik André Bjorkan, Sondre Auklend, Patrick Berg, Sondre Fet, Jens Petter Hauge, Ole Didrik Blomberg, Andreas Helmersen. DT: Kjetil Knutsen.
Lille (4-2-3-1): Berke Özer, Maxima Adeagan Goffi, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Romain Perraud, Benjamin André, Hákon Arnar Haraldsson, Ngalayel Mukau, Dilane Bakwa, Soriba Diaoune, Osame Sahraoui. DT: Davide Ancelotti.
La previa de Bodo Glimt y Lille: todo lo que hay que saber
- Día: martes 3 de noviembre
- Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España
- Estadio: Aspmyra Stadion
- Próximo partido de Bodo Glimt: vs. LASK, martes 24 de noviembre
- Próximo partido de Lille: vs. Bayern, miércoles 25 de noviembre