Alineaciones de Bodo Glimt y Dortmund por la Champions League: formaciones confirmadas

Bodo Glimt y Dortmund se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Bodo Glimt vs. Dortmund este miércoles 14 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la Champions League: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.

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