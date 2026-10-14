Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Alineaciones de Bodo Glimt y Dortmund por la Champions League: formaciones confirmadas

Bodo Glimt y Dortmund se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bodo Glimt vs. Dortmund, Champions League
Bodo Glimt vs. Dortmund, Champions League

Se viene Bodo Glimt vs. Dortmund este miércoles 14 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la Champions League: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.

Cómo llegan Bodo Glimt y Dortmund

Bodo Glimt viene de caer 0-5 ante Bayern.

Dortmund viene de ganarle 3-2 a Villarreal.

Las alineaciones de Bodo Glimt y Dortmund

Bodo Glimt (4-4-2): Nikita Haikin, Fredrik Sjøvold, Fredrik Bjørkan, Patrick Berg, Jostein Gundersen, Haitam Aleesami, Sondre Auklend, Sondre Fet, Andreas Helmersen, Ole Didrik Blomberg, Jens Petter Hauge. DT: Kjetil Knutsen.

+ Seguinos en

Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Maximilian Beier, Daniel Svensson, Ramy Bensebaini, Waldemar Anton, Joane Gadou, Joey Veerman, Jobe Bellingham, Fábio Silva, Konstantinos Karetsas, Samuele Inácio. DT: Niko Kovač.

Suplentes de Bodo Glimt: Ola Brynhildsen, Isak Määttä, Kasper Solhaug, Joel Mvuka, Julian Faye Lund, Ulrik Saltnes, Assan Sanyang, Villads Nielsen.

Suplentes de Dortmund: Mathis Albert, Carney Chukwuemeka, Patrick Drewes, Serhou Guirassy, Filippo Mane, Alexander Meyer, Felix Nmecha, Ethan Nwaneri, Kauã Prates, Luca Reggiani, Julian Ryerson, Marcel Sabitzer.

La previa de Bodo Glimt y Dortmund: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 14 de octubre
  • Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Historial: 1 cruces — Bodo Glimt ganó 0, Dortmund ganó 0 y empataron 1
  • Último antecedente: 10/12/2025: Dortmund 2-2 Bodo Glimt
  • Próximo partido de Bodo Glimt: vs. Napoli, martes 20 de octubre
  • Próximo partido de Dortmund: vs. Sabah FK, martes 20 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones