Alineaciones de Bodo Glimt y Dortmund por la Champions League: formaciones confirmadas

Se viene Bodo Glimt vs. Dortmund este miércoles 14 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la Champions League: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.
Cómo llegan Bodo Glimt y Dortmund
Bodo Glimt viene de caer 0-5 ante Bayern.
Dortmund viene de ganarle 3-2 a Villarreal.
Las alineaciones de Bodo Glimt y Dortmund
Bodo Glimt (4-4-2): Nikita Haikin, Fredrik Sjøvold, Fredrik Bjørkan, Patrick Berg, Jostein Gundersen, Haitam Aleesami, Sondre Auklend, Sondre Fet, Andreas Helmersen, Ole Didrik Blomberg, Jens Petter Hauge. DT: Kjetil Knutsen.
Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Maximilian Beier, Daniel Svensson, Ramy Bensebaini, Waldemar Anton, Joane Gadou, Joey Veerman, Jobe Bellingham, Fábio Silva, Konstantinos Karetsas, Samuele Inácio. DT: Niko Kovač.
Suplentes de Bodo Glimt: Ola Brynhildsen, Isak Määttä, Kasper Solhaug, Joel Mvuka, Julian Faye Lund, Ulrik Saltnes, Assan Sanyang, Villads Nielsen.
Suplentes de Dortmund: Mathis Albert, Carney Chukwuemeka, Patrick Drewes, Serhou Guirassy, Filippo Mane, Alexander Meyer, Felix Nmecha, Ethan Nwaneri, Kauã Prates, Luca Reggiani, Julian Ryerson, Marcel Sabitzer.
La previa de Bodo Glimt y Dortmund: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
- Historial: 1 cruces — Bodo Glimt ganó 0, Dortmund ganó 0 y empataron 1
- Último antecedente: 10/12/2025: Dortmund 2-2 Bodo Glimt
- Próximo partido de Bodo Glimt: vs. Napoli, martes 20 de octubre
- Próximo partido de Dortmund: vs. Sabah FK, martes 20 de octubre