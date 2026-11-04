Dónde ver EN VIVO Dortmund vs. Betis por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Dortmund recibe a Betis este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Signal Iduna Park. El Dortmund necesita un triunfo para dejar atrás el arranque irregular que tiene en esta Champions League, mientras que el Betis llega con la chance de meterse entre los mejores puestos de la fase de liga.
Son dos equipos que se miran con necesidades distintas: uno quiere escalar posiciones, el otro quiere confirmar que puede pelear arriba de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El local empató 2-2 como visitante ante el Bayern en la última fecha de la Bundesliga, después de haber ganado sus dos partidos anteriores en el torneo local. En la Champions viene de sumar apenas 6 puntos en 3 presentaciones, algo que lo tiene en la mitad de la tabla y obligado a reaccionar en su propia cancha.
El Betis llega en un buen momento: ganó su último partido de local 2-1 ante el Málaga y antes había vencido al Feyenoord. En la Champions acumula 9 puntos en 3 juegos, una cosecha que lo tiene séptimo y con chances concretas de meterse en zona de clasificación directa si suma en Dortmund.
El historial entre Dortmund y Betis
El historial entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, en 2015, y el Dortmund se quedó con la victoria 2-0 de local. No hay mucho más para analizar más allá de ese antecedente, que de todos modos queda lejos en el tiempo.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/08/2015
|Dortmund vs. Betis
|2-0
|Club Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: Fox Sports 2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Fenerbahce vs. Liverpool
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|AEK Athens vs. Real Madrid
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viking vs. Sabah FK
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Slavia Praga vs. Arsenal
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lens vs. Como 1907
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|RB Leipzig vs. Man City
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSV vs. Brujas
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Porto vs. Napoli
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Dortmund y Betis se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Dortmund suma 6 puntos en el torneo.
- Betis suma 9 puntos en el torneo.