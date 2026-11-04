Dónde ver EN VIVO Dortmund vs. Betis por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Dortmund y Betis se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Signal Iduna Park, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Dortmund recibe a Betis este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Signal Iduna Park. El Dortmund necesita un triunfo para dejar atrás el arranque irregular que tiene en esta Champions League, mientras que el Betis llega con la chance de meterse entre los mejores puestos de la fase de liga.

Son dos equipos que se miran con necesidades distintas: uno quiere escalar posiciones, el otro quiere confirmar que puede pelear arriba de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El local empató 2-2 como visitante ante el Bayern en la última fecha de la Bundesliga, después de haber ganado sus dos partidos anteriores en el torneo local. En la Champions viene de sumar apenas 6 puntos en 3 presentaciones, algo que lo tiene en la mitad de la tabla y obligado a reaccionar en su propia cancha.

El Betis llega en un buen momento: ganó su último partido de local 2-1 ante el Málaga y antes había vencido al Feyenoord. En la Champions acumula 9 puntos en 3 juegos, una cosecha que lo tiene séptimo y con chances concretas de meterse en zona de clasificación directa si suma en Dortmund.

El historial entre Dortmund y Betis

El historial entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, en 2015, y el Dortmund se quedó con la victoria 2-0 de local. No hay mucho más para analizar más allá de ese antecedente, que de todos modos queda lejos en el tiempo.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 01/08/2015 Dortmund vs. Betis 2-0 Club Friendlies

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Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Fenerbahce vs. Liverpool Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 AEK Athens vs. Real Madrid Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viking vs. Sabah FK Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Slavia Praga vs. Arsenal Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lens vs. Como 1907 Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 RB Leipzig vs. Man City Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSV vs. Brujas Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Porto vs. Napoli Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis