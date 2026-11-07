Dónde ver EN VIVO Dortmund vs. Elversberg por la jornada 9 de la Bundesliga: TV y streaming online

Dortmund recibe a Elversberg este sábado 7 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el Signal Iduna Park. Dortmund llega golpeado en Europa pero intacto en la liga, con el envión de haber doblegado al Betis en la última fecha. Elversberg, mientras tanto, quiere seguir dando la sorpresa en una temporada que lo tiene metido entre los ocho primeros.
El partido mide a un candidato al título contra un recién ascendido que no se achica, en una Bundesliga que esta temporada viene más pareja de lo habitual.
La actualidad de ambos equipos
El Dortmund viene de ganarle 2-1 al Betis como local y antes había empatado 2-2 como visitante ante el Bayern, un resultado que deja claro que el equipo compite de igual a igual contra cualquiera. Antes de eso había goleado 3-2 al Bremen. Son 18 puntos en 8 fechas y el segundo puesto en la tabla, una campaña que lo mantiene pegado a la punta.
Elversberg tuvo una semana de contrastes: goleó 4-1 al Mainz de local, pero antes había caído 0-2 contra el Darmstadt y también había perdido 0-4 como visitante frente al Leipzig. Con 13 puntos está séptimo, una ubicación que ya es un logro para un equipo que llegó a Primera hace poco y que ahora se mide contra uno de los grandes en su propia cancha.
Horario del partido
- México (CDMX): 08:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 11:30 hs
- Colombia: 09:30 hs
- Perú: 09:30 hs
- Chile: 11:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN7 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Paderborn vs. Eintracht Frankfurt
|Sábado 7 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Mainz vs. Bayern
|Sábado 7 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|RB Leipzig vs. Augsburg
|Sábado 7 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Stuttgart vs. Werder Bremen
|Sábado 7 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Colonia vs. Leverkusen
|Domingo 8 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Freiburg vs. Union Berlin
|Domingo 8 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Hoffenheim vs. Schalke
|Domingo 8 de noviembre
|12:30
|15:30
|19:30
En síntesis
- Dortmund y Elversberg se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Dortmund suma 18 puntos en el torneo.
- Elversberg suma 13 puntos en el torneo.