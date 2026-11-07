Dónde ver EN VIVO Dortmund vs. Elversberg por la jornada 9 de la Bundesliga: TV y streaming online

Dortmund y Elversberg se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Signal Iduna Park, por la jornada 9 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Dortmund recibe a Elversberg este sábado 7 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el Signal Iduna Park. Dortmund llega golpeado en Europa pero intacto en la liga, con el envión de haber doblegado al Betis en la última fecha. Elversberg, mientras tanto, quiere seguir dando la sorpresa en una temporada que lo tiene metido entre los ocho primeros.

El partido mide a un candidato al título contra un recién ascendido que no se achica, en una Bundesliga que esta temporada viene más pareja de lo habitual.

La actualidad de ambos equipos

El Dortmund viene de ganarle 2-1 al Betis como local y antes había empatado 2-2 como visitante ante el Bayern, un resultado que deja claro que el equipo compite de igual a igual contra cualquiera. Antes de eso había goleado 3-2 al Bremen. Son 18 puntos en 8 fechas y el segundo puesto en la tabla, una campaña que lo mantiene pegado a la punta.

Elversberg tuvo una semana de contrastes: goleó 4-1 al Mainz de local, pero antes había caído 0-2 contra el Darmstadt y también había perdido 0-4 como visitante frente al Leipzig. Con 13 puntos está séptimo, una ubicación que ya es un logro para un equipo que llegó a Primera hace poco y que ahora se mide contra uno de los grandes en su propia cancha.

Horario del partido

México (CDMX): 08:30 hs

08:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 11:30 hs

11:30 hs Colombia: 09:30 hs

09:30 hs Perú: 09:30 hs

09:30 hs Chile: 11:30 hs

11:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Paderborn vs. Eintracht Frankfurt Sábado 7 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Mainz vs. Bayern Sábado 7 de noviembre 08:30 11:30 15:30 RB Leipzig vs. Augsburg Sábado 7 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Stuttgart vs. Werder Bremen Sábado 7 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Colonia vs. Leverkusen Domingo 8 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Freiburg vs. Union Berlin Domingo 8 de noviembre 10:30 13:30 17:30 Hoffenheim vs. Schalke Domingo 8 de noviembre 12:30 15:30 19:30

En síntesis

Dortmund y Elversberg se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga.

se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga. El partido se transmitirá por FOX One .

. Dortmund suma 18 puntos en el torneo.

suma 18 puntos en el torneo. Elversberg suma 13 puntos en el torneo.