Alineaciones de Dortmund y Elversberg por la Bundesliga: formaciones probables

Dortmund y Elversberg se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Signal Iduna Park por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Dortmund recibe a Elversberg este sábado 7 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el Signal Iduna Park. Dortmund viene de empatar 2-2 con Bayern y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Elversberg viene de ganarle 4-1 a Mainz y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Dortmund y Elversberg

Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Kouakou Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Konstantinos Karetsas, Joey Veerman, Felix Nmecha, Daniel Svensson, Carney Chukwuemeka, Fábio Silva. DT: Niko Kovač.

Elversberg (4-2-3-1): Nicolas Kristof, Luca Sirch, Lukas Pinckert, Maximilian Rohr, Lasse Günther, Felix Keidel, Francis Onyeka, Lukasz Ł. Poręba, Lukas Petkov, David Mokwa, William Cole Campbell. DT: Vincent Wagner.

La previa de Dortmund y Elversberg: todo lo que hay que saber