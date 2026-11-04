Alineaciones de Porto y Napoli por la Champions League: formaciones probables

Porto y Napoli se enfrentan este miércoles 4 de noviembre en el Estadio do Dragao por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Porto recibe a Napoli este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio do Dragao. Porto viene de caer 0-1 ante PSV y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Napoli viene de ganarle 4-3 a Bodo Glimt y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Porto y Napoli

Porto (4-1-2-3): Diogo Costa, Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Zaidu Sanusi, Gabriel Veiga, Pablo Rosario, Victor Mow Froholdt, Pepê, Samu Omorodion, Borja Sainz. DT: Francesco Farioli.

Napoli (3-5-2): Alex Meret, Sam Beukema, Amir Rrahmani, Rafa Marín, Matteo Politano, Frank Anguissa, Billy Gilmour, Scott Mctominay, Noa Lang, Rasmus Hojlund, Giovane. DT: Massimiliano Allegri.

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