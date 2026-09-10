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UEFA Champions League

Dónde ver EN VIVO Slavia Praga vs. Lens por la UEFA Champions League: TV y streaming online

Slavia Praga y Lens se enfrentan este jueves 10 de septiembre, por la UEFA Champions League. Los detalles de la televisación.

Slavia Praga vs. Lens por la UEFA Champions League.
Slavia Praga vs. Lens por la UEFA Champions League.

La fase de liga de la Champions arranca este jueves 10 de septiembre y Slavia Praga se mide con Lens en un cruce que abre el camino en el torneo.

Son los primeros puntos de la fase de liga y ninguno de los dos quiere arrancar perdiendo terreno en la tabla general que después define a los clasificados.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Slavia llega con confianza: goleó 4-0 a Zbrojovka el fin de semana, después de ganarle 3-0 a Sparta de visitante y de empatar 2-2 con Bohemians. Tres partidos sin caídas que le dan un envión anímico justo antes de meterse en Europa.

Lens, en cambio, no la está pasando bien. Cayó 0-1 como local ante Lorient y antes había perdido 1-2 con Strasbourg. La única alegría reciente fue el 5-2 a Auxerre, pero después llegaron dos traspiés seguidos que complican el clima previo al debut europeo.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
PSV vs. Shakhtar DonetskJueves 10 de septiembre10:4513:4518:45
Fenerbahce vs. RomaJueves 10 de septiembre10:4513:4518:45
Manchester United vs. Sabah FKJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Bayern vs. Bodo GlimtJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Como 1907 vs. RB LeipzigJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Slavia Praga y Lens se enfrentan este jueves 10 de septiembre por la UEFA Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Slavia Praga todavía no suma en el torneo.
  • Lens todavía no suma en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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