Dónde ver EN VIVO Slavia Praga vs. Lens por la UEFA Champions League: TV y streaming online

La fase de liga de la Champions arranca este jueves 10 de septiembre y Slavia Praga se mide con Lens en un cruce que abre el camino en el torneo.
Son los primeros puntos de la fase de liga y ninguno de los dos quiere arrancar perdiendo terreno en la tabla general que después define a los clasificados.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 5
La actualidad de ambos equipos
El Slavia llega con confianza: goleó 4-0 a Zbrojovka el fin de semana, después de ganarle 3-0 a Sparta de visitante y de empatar 2-2 con Bohemians. Tres partidos sin caídas que le dan un envión anímico justo antes de meterse en Europa.
Lens, en cambio, no la está pasando bien. Cayó 0-1 como local ante Lorient y antes había perdido 1-2 con Strasbourg. La única alegría reciente fue el 5-2 a Auxerre, pero después llegaron dos traspiés seguidos que complican el clima previo al debut europeo.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|PSV vs. Shakhtar Donetsk
|Jueves 10 de septiembre
|10:45
|13:45
|18:45
|Fenerbahce vs. Roma
|Jueves 10 de septiembre
|10:45
|13:45
|18:45
|Manchester United vs. Sabah FK
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Bodo Glimt
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Como 1907 vs. RB Leipzig
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Slavia Praga y Lens se enfrentan este jueves 10 de septiembre por la UEFA Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Slavia Praga todavía no suma en el torneo.
- Lens todavía no suma en el torneo.