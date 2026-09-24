Después de 5 años de auténtica crisis económica podríamos decir que finalmente el Barcelona se encuentra a la par del resto en materia financiera. Tras varias temporadas sin poder inscribir jugadores desde el inicio de temporada, los culés tienen finalmente la Regla del 1-1 de su lado. Esto se traduce en una mayor salud de las cuentas, así como que el fichaje de Julián Alvarez en el mes de enero sea prácticamente imposible. Solo ventas que no se tienen pensadas podrían abrir la puerta al argentino.

La noticia estalló ayer después de ver cómo el vicepresidente económico del club, Ferran Olivé, repasaba las finanzas de la entidad. Confirmó que de cara a incorporar futbolistas a inicios del año 2027 tendrá que haber ventas. El margen que se tiene ahora mismo para nuevas incorporaciones de cara al mes de enero es de solo 3 o 4 millones de euros. En este contexto Julián Alvarez es imposible hasta como mínimo la llegada del próximo verano en España.

“Deberíamos vender para fichar. La regla 1:1 quiere decir que para que un jugador entre, otro debe salir. Hay excedente, pero es de muy poco, de 3-4 millones”, afirmó Ferran Olivé en el programa Què t’hi Jugues. Dejó en claro que la situación también podría cambiar en verano. Julián Alvarez de momento espera mientras intenta recomponer la paz alrededor de su presente en el Atlético de Madrid.

Por la Regla del 1-1 entendemos seguramente la piedra angular del campeonato español. La normativa pretende defender la salud económica de los clubes y sentencia que solamente se podrá invertir 1 € en el mercado de fichajes por cada euro que se genere en este. El balance del Barcelona a lo largo de los últimos años no era positivo y finalmente se ha llegado a una situación donde se pueden acoplar a este sistema. Es por ello que en este momento fichar a Julián Alvarez tendría que traducirse en ventas superiores a los 100 o 150 millones de euros a mediados de temporada.

Barcelona no tiene fondos para Julián Alvarez ahora mismo: GETTY

Un escenario absolutamente impensado para un equipo que vuela en todos los sentidos. También por el momento en el que se realizarían dichas operaciones. Incluso en caso de decidir hacerlas esto no le garantizaría al Barcelona que finalmente el Atlético de Madrid abriese las puertas a Julián Alvarez. Como mínimo y de cara al mes de junio del año 2027, la Araña seguirá en la capital española.

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Simeone defendió a Julián Alvarez tras el derbi

Durante la segunda parte volvió a recibir silbidos por parte de la afición local. Si bien más tarde se aplaudirían algunas de sus acciones, queda claro que todavía la herida del verano sigue abierta en el universo colchonero. Diego Pablo Simeone pide calma y por encima de todo ayudar a que el jugador pueda recuperar su mejor versión. Ha marcado solo 8 goles en LaLiga durante los últimos 13 meses.

“Hoy Julián intentó. Le costó, le costó, lo vamos a recuperar, porque es un futbolista determinante para lo que el club necesita y lo que el club quiere. Y vamos a trabajar en consecuencia con él”, reflexiones de Diego Pablo Simeone en una rueda de prensa donde tras la victoria por 2 a 1 agradeció todo el sacrificio de sus hombres.

Datos claves

Ferran Olivé confirmó que el Barcelona tiene solo 3 a 4 millones de margen.

confirmó que el Barcelona tiene solo de margen. Julián Alvarez no podrá fichar por el Barcelona en enero sin grandes ventas .

no podrá fichar por el Barcelona en enero sin . Diego Simeone respaldó públicamente a Julián Alvarez tras los silbidos en el derbi.