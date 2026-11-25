El equipo de Luis Enrique maneja varias opciones para reemplazar a Doue y Kvaratshkelia. Julián Alvarez está en la lista de variantes para enero.

PSG será uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes del mes de enero. Las lesiones de Doué y Kvaratskhelia obligarán al equipo de Luis Enrique a realizar una importante inversión para luchar por el tricampeonato en la UEFA Champions League. La prensa francesa ya habla de nombres puntuales y en los que se encuentra la figura de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid.

Le Parisien afirma que el equipo de la capital francesa ha reducido el número de candidatos para reemplazar a sus extremos a cuatro hojas de vida. Nusa, Nico Williams o Estêvão se unen a la figura de un Julián Alvarez que vuelve a ser relacionado con el vigente campeón de Europa. Ninguna de estas operaciones sería barata en caso de tener que concretarse a lo largo de las primeras semanas del año 2027.

Todo llega solamente unos meses después de que Julián Alvarez generase uno de los mayores climas de tensión en la historia reciente del Atlético de Madrid. Su deseo de marcharse a Barcelona se tradujo en luchas con pocos precedentes entre ambos clubes y en un clima de hostilidad general hacia la figura del argentino que poco a poco desaparece. En Francia se da como un hecho que el PSG podría intentar su fichaje en el mes de enero.

Pero también se han descartado nombres en la capital francesa a la hora de pensar en incorporaciones para reemplazar a Doué y Kvaratskhelia. DAZN o Fabrizio Romano niegan cualquier posibilidad de que el equipo de Luis Enrique ofertase por nombres como Vinícius. A nivel general se busca un perfil joven y lleno de dinamismo que pueda aportar en una delantera que ha perdido cerca de 40 goles si tenemos en cuenta los registros de los extremos lesionados durante la última temporada.

PSG ya busca recambio tras lesiones de Doue y Kvaratshkelia: GETTY

El dinero no será un problema para Paris Saint-Germain. Cuenta con una de las economías más sólidas de Europa e igualmente con uno de los sistemas de Fair Play más amables de las Grandes Ligas europeas. Solamente el tiempo dirá qué ocurre mientras en Atlético de Madrid nombres como Diego Pablo Simeone intentan recuperar la mejor versión de Julián Alvarez a corto plazo.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Julián Alvarez?

El delantero argentino se encuentra amarrado en cuanto a vínculos contractuales se refiere hasta como mínimo el verano del año 2030. Una situación que ni mucho menos hará sencilla su salida del club en caso de que Atlético de Madrid no abra las puertas. Hay que comentar igualmente que la cláusula de rescisión alrededor de su futuro se encuentra tasada en 500 millones de euros.

Paris Saint-Germain será uno de los grandes activos del mercado de fichajes de enero. Las lesiones de sus extremos obligan prácticamente a un desembolso de verano pensado en reforzar a la plantilla de Luis Enrique. Julián Alvarez se ha metido en la mesa chica de una operación que veremos cómo puede alterar la segunda parte de la temporada.

Datos claves

Julián Alvarez figura entre los cuatro candidatos del PSG para reemplazar a Doué y Kvaratskhelia .

figura entre los cuatro candidatos del para reemplazar a y . Le Parisien incluye a Nusa , Nico Williams , Estêvão y Julián Alvarez en la lista del PSG .

incluye a , , y en la lista del . Julián Alvarez tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030 y cláusula de 500 millones.