¿Quién es Pablo Barquero? El agente que apunta a quedarse con la representación de Julián Alvarez

Tiene un perfil bajo en todos los sentidos y maneja hasta Balones de Oro. Barquero sería el elegido por Julián Alvarez.

El futuro de Julián Alvarez estaría cerca de dar un nuevo giro de 180°. El argentino vivió un verano más que difícil, donde la figura de su representante, Fernando Hidalgo, fue vital para desatar toda la tensión que el futbolista vive por estas fechas debido a su deseo de irse al Barcelona. Pablo Barquero está cerca de ser el nuevo agente de La Araña.

Desde hace semanas se comenta en Europa la posibilidad de que Julián Alvarez cambie de representante. Se ha hablado de grandes nombres como Jorge Mendes e incluso de Javier Pastore como el nuevo mandamás de su carrera fuera de los terrenos de juego. Pablo Barquero estaría picando en punta, según las informaciones de la Cadena SER y Mundo Deportivo.

Hablamos de un representante con perfil bajo en todos los sentidos. También del hombre que lleva la carrera fuera del campo de Balones de Oro como Rodri Hernández. Sería quien más cerca estaría de tomar la representación de la carrera de Julián Alvarez cuando termine de confirmarse su desvinculación del equipo de Fernando Hidalgo. En el Atlético de Madrid festejan los cambios alrededor de su representación.

“No sé si ha roto con su representante, no nos ha dicho nada, por lo menos a mí… Si ha roto con él, sus razones tendrá… Le estamos recuperando para que en los próximos partidos sea la figura del fútbol mundial que todos esperamos que sea”, fueron las palabras del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Se espera que La Araña tenga nuevo representante antes de que termine el año.

Julián compartiría agente con Rodri: GETTY

Esto tendrá como primera responsabilidad el hecho de reconducir la relación entre el entorno de Julián Alvarez y el Atlético de Madrid. También analizar, desde un punto de vista más amable con el club colchonero, la posibilidad de dejar la entidad más pronto que tarde. Tras un verano para el olvido en todos los sentidos, La Araña apunta a tener nuevo representante en su entorno.

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