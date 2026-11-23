La comparativa entre los inicios de campaña del argentino son claros. Le afecto en goles y minutos con Atlético no poder irse a Barcelona.

Julián Alvarez volvió a ser determinante en la última victoria por parte del Atlético de Madrid. El argentino entregó dos asistencias en el triunfo frente a Getafe, en una jornada donde Diego Pablo Simeone se convirtió en el entrenador con más victorias en toda la historia de LaLiga. Así van sus números en comparación al inicio de la temporada pasada. Lo ocurrido en verano con Barcelona afecta.

Hasta la fecha y entre todas las competiciones, Julián Alvarez suma de momento un total de 811 minutos entre UEFA Champions League y LaLiga. Todo ello para haber conseguido dos tantos y cinco asistencias, que le dejan un promedio de 115,9 minutos por cada tanto aportado al equipo de Diego Pablo Simeone. Si lo comparamos con lo ocurrido 12 meses atrás, hay cambios significativos.

Durante el inicio de la temporada 2025-2026, a estas alturas del camino Julián Álvarez ya había disputado 17 partidos en 1355 minutos. Todo ello para haber conseguido un total de 10 goles y cuatro pases de gol a sus compañeros. Su promedio de aportación goleadora a 23 de noviembre del año 2025 le dejaba en uno cercano a los 90 minutos.

De momento, Julián Alvarez suma menos goles, pero más asistencias que la temporada pasada; todo ello con casi 500 minutos de diferencia entre ambas campañas cuando hablamos del 23 de noviembre. No podemos olvidar las declaraciones del argentino en plena fase de definición de la Copa del Mundo, donde pidió públicamente poder unirse al Fútbol Club Barcelona. Poco a poco, Simeone intenta recuperarlo para un club que lo necesita como nunca para intentar cortar con la sequía de cinco años sin títulos.

Julián Alvarez viene de firmar dos asistencias ante Getafe: GETTY

El mayor cambio para Julián Alvarez ha sido su participación en cuanto a LaLiga se refiere. Por Champions League el argentino ha disputado el mismo número de partidos entre ambas temporadas, aunque su aportación goleadora entre ambos cursos es más que distinta, teniendo en cuenta los cinco goles que generó en la Copa de Europa pasada y los dos que apenas ha podido crear por medio de sus piernas en esta edición de la Orejona. Menos minutos, menos goles y más asistencias es el resumen de Julián Álvarez tras todos los contratiempos que le trajeron sus declaraciones pidiendo irse al conjunto culé.

Publicidad

Simeone defendió otra vez a Julián Álvarez

“Siempre que está cerca del arco pensamos todos: ´Lo va a meter´. Acabará haciendo goles, el año pasado también tardó. Lo necesitamos, hizo un partido bárbaro, se asoció con todos y el gol llegará cuando tenga que llegar”, fueron las palabras de Diego Pablo Simeone después de la goleada a favor de su equipo frente a Getafe.

Se espera que Julián Alvarez sea titular en el próximo compromiso de los colchoneros. Este llegará el día miércoles por la UEFA Champions League y frente al Viking como local: una chance más para seguir disminuyendo la diferencia de aportación goleadora entre las temporadas tras sus declaraciones pidiendo irse al Fútbol Club Barcelona. La Araña espera recuperar su mejor estado de forma antes de que llegue 2027.

Datos claves

Julián lleva 2 goles en 811 minutos , frente a los 10 de hace un año.

, frente a los 10 de hace un año. Su caída de minutos y goles llegó tras pedir salir al Barcelona.

llegó tras pedir salir al Barcelona. Simeone respaldó al argentino y confía en que volverá al gol.