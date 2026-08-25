Ni Barcelona ni Fenerbahce: Sporting Lisboa definió el futuro de Luis Suárez

Federico Varandas, presidente del Sporting de Portugal, cerró para siempre la telenovela que ha marcado la carrera de Luis Javier Suárez a lo largo de las últimas semanas. Luego de rumores de ofertas por parte del Barcelona y Fenerbahçe, desde la capital de Portugal anuncian el futuro del delantero de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

“Voy a hacer un anuncio: para disgusto de muchos, Suárez seguirá siendo jugador del Sporting. Es uno de los mejores jugadores del Sporting y seguirá siéndolo… Si yo estuviera del lado del Benfica y del FC Porto, desearía muchísimo que Suárez se fuera. Sería una gran noticia para nuestros rivales. Por lo tanto, les pido a los aficionados que no se dejen influenciar por rumores que beneficien a nuestros rivales”, anunciaba de manera tajante el presidente del club. Varandas descarta una salida con pocas semanas de mercado por delante para buscar un reemplazante de peso.

Durante las últimas jornadas el colombiano fue motivo de rumores por posibles ofertas por parte del Barcelona y Fenerbahçe. En el Sporting de Lisboa nunca han dudado de su profesionalismo y el deseo de mantenerlo en su plantilla: “Lo de Luis Suárez es una telenovela que empezó hace muchos meses, lamentablemente. En su temporada de debut, Suárez marcó 38 goles y dio siete asistencias, cifras que solo han alcanzado Gyökeres, Jardel y Manuel Fernandes en los últimos años. La temporada pasada, lo dio todo por el club en cada entrenamiento y en cada partido. Por lo tanto, hasta el final de la temporada pasada, fue un ejemplo de profesionalismo”.

“Suárez tuvo una temporada fenomenal, y un candidato a la presidencia del Fenerbahçe le dijo a su agente que le ofrecería un contrato neto de 10 millones al año. El agente le respondió: ‘Gana las elecciones y luego hablamos’. Dos días después, ese mismo señor dijo que tenía un acuerdo con Suárez”, finalizaba el presidente del equipo portugués alrededor del futbolista colombiano.

Luis Suárez vovlerá a defender a Sporting Lisboa en Europa: GETTY

De esta manera Luis Javier Suárez ya sabe que se quedará en el Sporting de Lisboa salvo que alguien pague su cláusula. Esta tiene un valor cercano a los 80 millones de euros. Un precio ni mucho menos imposible para los mejores equipos de Europa y que se encuentra más que justificado después de sus 38 goles en la primera campaña que tuvo con Los Leones. De momento el ariete de Néstor Lorenzo no se mueve.

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Luis Suárez ya marca con Sporting

Ante Alverca, el colombiano se dio el gusto de marcar su primer gol con el equipo de la capital portuguesa después de un verano marcado por los rumores. Se trata ya de su gol número 39 con una camiseta en la que con solo 54 partidos acumula un promedio goleador envidiable. Tras haber recibido pitidos durante la primera jornada del campeonato portugués, el sábado hubo algunos elogios.

Veremos cómo evoluciona la temporada para un Luis Javier Suárez que se consagró campeón de la máxima categoría del país el último curso. Con 28 años espera poder asentarse en uno de los referentes del fútbol portugués y convertirse en una leyenda del torneo a la altura de lo que hicieron en su día nombres como Radamel Falcao García o Jackson Martínez.

Datos claves

Luis Javier Suárez continuará en el Sporting de Lisboa salvo pago de cláusula.

continuará en el salvo pago de cláusula. Federico Varandas fijó en 80 millones de euros la salida del delantero.

fijó en la salida del delantero. Luis Javier Suárez registra 39 goles en 54 partidos con el club portugués.