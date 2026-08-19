Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern, el salario de Camilo Durán en Celtic

Un delantero colombiano volvió a ser figura en la jornada del 19 de agosto en la Champions League. Camilo Durán se reportó con goles en la victoria del Celtic contra LASK, de Austria, en los Playoffs de la Liga de Campeones 2026-27, así que no hubo un mejor momento para comparar su salario con lo que gana Luis Díaz en Bayern Múnich.

¿Se enfrentarán en la Champions League 2026-27? Luego de una temporada en el Qarabag, de Azerbaiyán, en la que registró quince goles y diez asistencias, Durán dio el salto al Celtic en una tranferencia en la que pagaron 7 millones de euros por sus servicios.

Celtic juega los playoffs contra LASK de la Champions League y en el juego de ida se quedó con la victoria 3-0 con dos goles de Durán. Perdón, nos equivocamos, dos golazos. Primero fue una volea al borde del área grande y luego abrió el pie izquierdo y volvió a clavar el balón en el ángulo. Ahora, la pregunta era: ¿Gana más o menos dinero que Luis Díaz? La respuesta es contundente.

La gran diferencia de salarios entre Luis Díaz y Camilo Durán en Champions League

Luis Díaz y Camilo Durán. (Foto: Getty Images)

A pesar de que Durán incrementó su salario más de 900.000 euros, no le alcanza para ganar como el extremo colombiano, ya que cobra, según el portal ‘Salary Leaks’, un sueldo anual de 1.2 millones en Celtic. Por su parte, ‘Lucho’ Díaz gana 12.8 millones de euros más, con un salario anual bruto de 14 millones en el Bayern Múnich.

¿Cuándo se define si Camilo Durán jugará la fase de liga de la Champions League?

El martes 25 de agosto a las 2:00 P.M, Celtic podría perder hasta por dos goles contra LASK para evitar los penales y así clasificar a la fase de liga de la Champions League 2026-27. Ahí podría enfrentarse contra el Bayern Múnich de Luis Díaz y compañía.

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