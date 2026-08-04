Luis Suárez perdió su lugar entre los tres mejores sueldos de Sporting Lisboa

Luis Javier Suárez ya piensa en la siguiente temporada del fútbol europeo. Tras una amarga actuación en la Copa del Mundo, el delantero de la Selección Colombia se alista para una campaña donde buscará títulos y muchos tantos. Por lo pronto, ya se sabe que no hará parte del top tres de sueldos del equipo de la capital de Portugal.

Todo pasa por entender que finalmente el uruguayo Maxi Araújo se queda en Sporting. Lo hará tras una renovación donde pasará a ser el mejor pagado del club en cifras que superan los 3.5 millones de euros por campaña y hasta el 2030. Eso sí, su cláusula para dejar Lisboa se mantiene en 80 millones de euros. La decisión de los Leones saca a Luis Suárez del top tres del club.

El colombiano era el dueño de esa plaza gracias a su sueldo de 2.5 millones de euros por temporada. Viendo que Maxi Araújo pasará de los 960.000 euros a más de los 3.5 que cobra Ousmane Diomande como mejor pagado del club, LuisSuárez sale del top tres de la entidad ahora mismo. En la segunda posición se encuentra el contrato de Pedro Gonçalves hasta 2030 por sumas que rozan los 2.8 millones por cada 12 meses de servicio.

Medios como A Bola o Record en Portugal comentaban desde hace meses el futuro de Araújo. Clubes de la talla de Chelsea, Manchester United, Juventus o Atlético de Madrid sonaron como su potencial destino tras un gran Mundial a nivel individual y tras una campaña con el Sporting donde fue uno de los puntos más altos del equipo junto a Suárez. El colombiano mantendrá a uno de sus mejores socios en Lisboa.

Maxi Araújo desplaza salarialmente a Luis Suárez en Sporting: GETTY

“¿Mis sentimientos? Solo felicidad y gratitud al Sporting. Mi familia y yo estamos muy felices y espero quedarme aquí muchos años. Sabía y sentía que jugar aquí sería maravilloso y ahora, dos años después, quiero continuar. Este año va a ser muy bueno y espero poder seguir ganando títulos con el Sporting. Eso es lo que quiero”, mostraba el uruguayo en sus redes sociales tras renovar hasta el 2030. Saca a Suárez del top tres de sueldos del equipo luso.

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Luis Suárez y su análisis del Mundial

Toda Colombia esperaba que finalmente la herida de Falcao quedase cerrada. Desde el Tigre que ningún 9 puede consagrarse con una nación a la que la falta de gol le pasó factura en todos los sentidos vs. Suiza. Los 38 tantos en 53 partidos de Suárez en la última campaña con el Sporting no pudieron verse en USA, México o Canadá. El ariete no negó que los de Néstor Lorenzo quedaron en deuda.

“Un día triste. Creo que este equipo, este país estaba para mejores cosas. Darle gracias a todo el país, toda la gente que llenó cada estadio donde jugamos. Espero que esto sea un punto de inflexión porque lo que se vio de este país, esta selección, en este Mundial hay que mirarlo desde el lado positivo, aunque siempre nos queda ese lado triste”, algunas de sus reflexiones tras la derrota en penales ante Suiza en Vancouver.

Datos claves

Luis Javier Suárez salió del top tres de mejores sueldos del Sporting de Lisboa.

salió del top tres de mejores sueldos del Sporting de Lisboa. Maxi Araújo renovó hasta 2030 con un salario superior a 3.5 millones de euros.

renovó hasta 2030 con un salario superior a 3.5 millones de euros. Luis Javier Suárez percibe un sueldo de 2.5 millones de euros por temporada.